王室記者爆英國威爾斯親王威廉（左）打算在登基後，剝奪疏遠多年的弟弟哈利王子、弟媳梅根的王室頭銜。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 英媒爆料威廉未來登基後擬收回哈利、梅根及其2名子女的王室頭銜，並把殿下資格限定給工作型王室成員，王室對此未正面回應。

英國威爾斯親王威廉（Prince William）據報打算在登基後，剝奪疏遠多年的弟弟哈利王子 （Prince Harry）、弟媳梅根 （Meghan Markle）的王室頭銜，兩人的兒子阿奇（Archie，7歲）與女兒莉莉貝特（Lilibet，5歲）的頭銜也將一併取消。

據英國「每日郵報」（Daily Mail）引述，王室記者湯姆賽克斯（Tom Sykes）在即將出版的新書「公爵們：愛德華八世、安德魯與哈利——削弱現代君主制的男人」（The Dukes: Edward VIII, Andrew, and Harry ― the Men Who Undermined the Modern Monarchy）中，作出上述說法。美國八卦媒體Page Six對此也有報導。

賽克斯稱，威廉希望「殿下」頭銜只屬於從事公務的王室成員，而不是出生後就自動繼承。一名據稱與威廉親近的友人告訴賽克斯：「如果你是工作型王室成員，要出門、巡訪全國、做外交工作、做政府工作、擔任公共角色、與民眾握手寒暄、在下雨的周三一早起床前往雪菲爾（Sheffield），那麼你就會是殿下，並擁有王子或公主的頭銜。」

這名消息人士說，工作型王室成員也會獲得津貼、薪資與住所，不從事公務的王室成員，則不會有王室頭銜、住所或特殊待遇。他補充：「不過，你會是一介平民，可以自由過自己的生活，用任何你選擇的方式賺錢。」

賽克斯還稱，威廉的兩名年紀較小的孩子，11歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）與8歲的路易王子（Prince Louis），將可自行選擇要當工作型王室成員，或發展獨立的職涯。不過，44歲的威廉與凱特王妃（Kate Middleton）的長子喬治王子（Prince George），作為父親之後的王位繼承人，這個角色則「板上釘釘」。

賽克斯說，目前排在父親查理國王（King Charles III）之後、為王位第一順位繼承人的威廉，已經擬定「大規模重組」的計畫，包括改變資深王室成員的角色。

Page Six說，梅根與哈利的代表未能立即回應置評請求。至於肯辛頓宮，威廉夫婦的發言人告訴該媒體：「依照政策，我們不評論書籍或書中的說法。」

這些傳聞，是在威廉於蘋果電視（Apple TV+）影集「不情願的旅人」（The Reluctant Traveler）受訪時，表示「變革在我的議程上」之後出現。他說：「為了好的方向而改變，我擁抱並享受這種改變。我不害怕，讓我興奮的就是有機會帶來一些改變。」他並說，自己仍會延續傳統，但會調整那些「在今天可能已不合時宜」的做法。

另一方面，42歲的哈利與45歲的梅根，2020年卸下王室職務，搬到加州蒙特西托（Montecito），開始公開批評王室成員。此後，儘管夫婦倆8月搬回英國，仍與威廉夫婦保持疏遠關係。