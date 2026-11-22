威廉與凱特一家五口。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 凱特在家為3名子女訂下家務規則，讓他們分擔整理床鋪、準備早餐與收拾餐具，也藉此維持王室家庭的平凡生活習慣。

英國威廉王子的妻子凱特 （Kate Middleton）在家中制定簡單家務規則，安排三名子女分擔每日工作，包括整理床鋪、準備早餐 及收拾餐具，藉此讓孩子在王室生活中保有平凡家庭的生活習慣。

Page Six報導，「凱特！」（Kate!）一書作者克里斯多福安德森（Christopher Andersen）表示，凱特在家務安排上非常有條理，希望透過讓孩子自己完成所有家務，將她根深蒂固的平凡生活觀念傳遞給下一代。

安德森表示，凱特會擬定家務時間表，張貼在廚房，將每天的工作分配給孩子。喬治、夏綠蒂、路易每天早上都要自己整理床鋪、準備早餐，並在用餐後自行收拾。

他指出，喬治從小習慣自己整理床鋪，對他在伊頓公學（Eton College）的寄宿生活也有所幫助。

凱特過去也曾公開表示，自己特別喜歡洗碗。被問到威廉是否會幫忙時，凱特回答：「他負責擦乾碗盤，我們搭配得很好，而且也會讓孩子們一起參與。」

安德森表示，威廉與凱特從蘇格蘭聖安德魯斯大學時期，就已經是一起洗碗的搭檔。兩人當年透過整理床鋪、輪流洗衣服、製作簡單義大利 麵，以及到當地超市購物等日常瑣事培養感情。他形容，這些生活習慣已成為兩人關係的一部分，讓他們在高度壓力、與一般人截然不同的王室生活中，仍能保有平凡感。

事實上，威廉在認識凱特之前，就有做家事的經驗。安德森指出，威廉在智利度過間隔年期間，曾參與慈善工作，內容包括劈柴、整理床鋪、洗碗及洗衣服，這些經歷或許也讓他更能適應日後與凱特共同承擔家庭責任。

不過，王室孩子的生活並非只有家務。英國王室專家希拉蕊福德維奇（Hilary Fordwich）表示，凱特經常下廚，也會親自製作生日蛋糕、披薩麵團及其他家庭餐點，同時喜歡園藝。她去年參觀威爾斯一家牛仔布工廠時，曾表示自己「喜歡動手製作東西」，當時談到的興趣包括編織與縫紉。

王室廣播評論員伊恩佩勒姆透納（Ian Pelham Turner）則認為，威廉與凱特希望孩子了解現代英國人的日常生活，因此會讓他們參與園藝、烘焙及其他維持居家整潔的工作。他表示，喬治如今就讀伊頓公學，也已經明白日常生活自理的重要性。

事實上，凱特並非第一位喜歡做家事的王室成員。已故英國女王伊莉莎白二世也以親自洗碗聞名，尤其在她鍾愛的蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡（Balmoral Castle）度假期間。

安德森表示，伊莉莎白二世將洗碗視為一種「療癒」，因為這能提醒她，除了君主身分之外，她也是妻子、母親與祖母。安德森認為，威廉與凱特也是如此，這些日常家務能讓王室成員保持腳踏實地。