威廉王子與凱特11月17日在印度孟買出席地球獎頒獎典禮。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 凱特王妃在BBC紀錄片《Heal》中首度分享抗癌歷程，並公開完成三峰挑戰後與威廉及3名子女重聚相擁的感人畫面。

英國威廉王子的妻子凱特將在英國廣播公司（BBC）即將播出的紀錄片《Heal》中，首度深入分享罹癌後的身心轉變及康復歷程。最新預告片11月21日公開，除了記錄她今年6月挑戰英國「三峰挑戰」，也曝光她與弟弟談及抗癌治療的感人對話，以及完成登山挑戰後與3名子女、丈夫威廉團聚相擁的畫面。紀錄片將於11月30日晚間8時在美國NBC首播。

這部名為《Heal》的紀錄片片長30分鐘，由英國主持人克絲蒂楊（Kirsty Young）擔任引言人。預告片中，凱特分享癌症 診斷對她造成的影響：「它會改變你的身體，改變你的生理狀態，但癌症診斷帶給你的轉變，還有更深層、更深刻的一面。」

她也表示：「我們顯然不應該獨自承受生命中的挑戰。」片中穿插其他癌症患者的畫面，以及凱特與家人擁抱的鏡頭，包括丈夫威廉。她進一步感性地說：「往往是在經歷痛苦之後，我們才會意識到，痛苦之外還有更美好的事物。」

▲ 影片來源：Youtube平台＠The Prince and Princess of Wales

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紀錄片也公開凱特今年稍早完成英國「三峰挑戰」（Three Peaks Challenge）的影像。這項挑戰要求參與者在一天內攀登英格蘭、蘇格蘭及威爾斯的最高峰。凱特與弟弟詹姆斯密道頓（James Middleton）談到這段經歷時，提及癌症患者完成治療後，通常會在倫敦皇家馬斯登醫院（The Royal Marsden Hospital）敲響象徵康復的鈴鐺。

凱特說：「我沒有敲響那個鈴鐺。」詹姆斯則回應：「也許這就是你敲響鈴鐺的方式。」他所指的正是凱特完成三峰挑戰，以及透過紀錄片分享自己的療癒歷程。

預告片也曝光凱特完成艱辛登山行程後與家人團聚的畫面。她先後緊緊擁抱3名子女，包括現年13歲的喬治王子、11歲的夏綠蒂公主及8歲的路易王子，隨後又與威廉深情相擁，呈現一家人歷經這段艱難時期後重聚的溫馨時刻。

凱特從未公開自己罹患的癌症種類。她於2024年3月宣布確診癌症，並正在接受化療；2025年1月則公布病情已進入緩解期，之後逐步恢復王室公務。

她過去曾多次談及疾病帶給她的人生觀轉變，以及身心健康的重要性。她也曾分享治療結束後有好日子與壞日子，希望打破外界認為患者完成治療後，就能立即恢復病前狀態的想法。