英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）準備在英國過感恩節。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 哈利與梅根返英近3個月，外媒稱與哈利美國簽證問題有關；如今移民狀況已解決，兩人將帶孩子回加州過聖誕，並持續在英美兩地平衡生活。

英國哈利王子 （Prince Harry）與妻子梅根 （Meghan Markle）準備在英國過感恩節。美國八卦媒體Page Six報導，多名消息人士透露，這對夫婦8月突然搬回英國，與哈利的簽證 問題有關。

42歲的哈利周五說，「很高興回到英國的土地上」。但外界一直對薩塞克斯公爵夫婦為何突然離開價值數百萬美元的加州豪宅、返回英國感到困惑。消息人士稱，哈利的美國簽證狀況，在這次出乎意料的返鄉中扮演了重要角色。一名美國政府消息人士本周告訴Page Six：「他的簽證過期了，沒有立即獲得續簽。」其他消息人士也有類似說法。

目前仍不清楚哈利在美期間持有哪一種簽證，也不清楚所謂延遲續簽，是否影響了他在美國的合法居留權。一名前美國國務院官員說：「所有簽證都有效期限，必須定期更新，這可以解釋他們為何突然前往英國。」

美國總統川普（Donald Trump）先前曾談到哈利待在美國一事，並否認自己若有機會會將他驅逐出境。川普先前告訴「紐約郵報」：「我不想那麼做，我會放過他。他跟他老婆之間的問題已經夠多了。」

不過，消息人士稱，哈利的移民狀況近期已獲解決。夫婦倆目前計畫帶著7歲的兒子阿奇（Archie）與5歲的女兒莉莉貝特（Lilibet）回加州，與梅根的母親朵莉雅雷格蘭（Doria Ragland）共度聖誕節。

返英近3個月，這對2020年高調離開英國、放棄王室特權的夫婦，看起來正在適應新生活。周三晚間，哈利與45歲的梅根帶著孩子，出席倫敦海德公園（Hyde Park）熱門聖誕市集「冬季仙境」（Winter Wonderland）開幕，一家人笑容滿面。這與2025年5月形成強烈對比：當時哈利告訴英國廣播公司（BBC），他非常渴望與父親查理國王（King Charles）和解，但「我無法想像此時要把妻子和孩子帶回英國」，並重申他認為那裡對家人不安全。

夫婦倆也明確表示，返英還有個人因素。如Page Six先前報導，他們希望孩子在英國接受教育，也想離親友更近。哈利周五上英國電視節目時，興奮地談到兩個孩子如何適應新學校。他說：「他們很喜歡回來！我說回來，其實他們從沒真正……這是很大的文化轉變，穿制服上學對他們是很大的改變，但確實有幫助。」他並說：「兩個孩子自從上了英國的學校，自信心大增，這真的很棒。」

不過，有關哈利簽證的說法，讓外界再度質疑，薩塞克斯夫婦返英是否完全出於個人選擇。哈利與梅根2020年3月卸下王室工作成員的職務後移居美國。哈利的確切移民身分從未公開，一名經驗豐富的移民律師告訴Page Six，他可能持有外交簽證，或是保留給「具有特殊才能或成就者」的簽證，這兩種簽證都需要每隔幾年更新。這名律師認為，哈利可能被建議不要透過與美國公民梅根的婚姻申請永久居留權（綠卡），因為可能涉及稅務問題。綠卡持有人一般須就全球所得向美國繳稅，可能使哈利在英國的財務安排與利益變得複雜。

哈利的移民身分多年來一直引發爭議。他2023年出版爆料回憶錄「備胎」（Spare），書中承認過去曾使用古柯鹼、大麻與迷幻蘑菇，保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）因此質疑他的美國移民申請如何獲得批准。該智庫主張，這位叛逆王子可能沒有如實申報過去的吸毒史，或是獲得官員的特殊待遇，並持續打官司，要求公開哈利的移民紀錄，這類資料通常屬於個人隱私。Page Six已向薩塞克斯夫婦的代表請求評論。

目前，哈利與梅根似乎同時享有兩邊的好處：讓孩子融入英國生活，同時與美國保持密切聯繫。他們的節日安排也反映了這種平衡：感恩節在英國過，聖誕節據說回加州。哈利在電視節目中透露了家人過節的情景，並開玩笑說，下廚的會是妻子與岳母。他告訴主持人艾莉森哈蒙德（Alison Hammond）與德莫特奧利里（Dermot O’Leary）：「你知道嗎，大概是我老婆。她和我岳母都很會做菜，所以我就交給她們了。」他還說，菜單可能有秋葵濃湯（gumbo），也可能是火雞。

哈利一家不會前往桑德靈厄姆（Sandringham），與包括疏遠的兄長威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Kate Middleton）在內的王室成員共度聖誕。哈利接下來還有多場宣傳無敵運動會（Invictus Games）的活動。據報導，梅根的父親、82歲的湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle Sr.）近日在佛州因涉嫌持有兒童性虐待影像遭聯邦逮捕，哈利也正在這段特別艱難的時期陪伴梅根。