哈利王子。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 哈利王子在英國節目中力挺羅伯派汀森接演007，並直言自己百分之百選擇007系列，展現對新任龐德人選的期待。

哈利王子 公開表態支持英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）接演新一代龐德 ，直言期待電影上映，更強調希望確保這個經典角色交到可靠的人手中。此前，查理國王也曾透過英國王室官方社群帳號，以幽默方式歡迎派汀森加入007系列。

People娛樂報導，42歲的哈利王子當天驚喜現身英國晨間節目「This Morning」，這也是他8月底與妻子梅根 及2名子女搬回英國後，首次接受電視節目訪問。

節目中，哈利參與一項英美文化殘酷二選一遊戲，當被要求在「007」系列與「不可能的任務」之間做出選擇時，哈利毫不猶豫回答：「當然是007，百分之百。」主持人隨後詢問他對羅伯派汀森獲選為新任龐德的看法。

哈利表示：「我認為這是個好主意，我已經迫不及待想看了。」他隨後補充：「我希望確保這個角色交到可靠的人手中。」

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哈利的表態比父親查理國王稍晚幾天。英國王室11月16日透過官方社群帳號，回應派汀森正式獲選接演007的消息，幽默寫道：「歡迎加入陛下的秘密情報局，龐德先生。」

現年40歲的羅伯派汀森將成為第7位詮釋英國經典特務龐德的演員，接替最後一次於2021年電影「007：生死交戰」登場的丹尼爾克雷格（Daniel Craig）。

他將成為首位在查理國王任內執行007任務的龐德演員。007小說創作者佛萊明（Ian Fleming）1953年出版首部作品，當時正值伊莉莎白二世登基後第二年。

羅伯派汀森在獲選消息公布後表示，龐德是電影史上最具代表性的角色之一，能夠獲選演出007是「一生中最大的榮耀」。他也說，這個角色是自己的夢想成真，對接下來與製作團隊合作充滿期待。