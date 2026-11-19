英國哈利王子(左二)日前訪烏，出席在利沃夫舉行的「不屈不撓」烏克蘭社區新成員聚會。 （路透）

AI摘要 文章摘要整理： 哈利王子4度訪烏時表態，若有需要願再次從軍對抗俄羅斯，並強調烏克蘭正在獲勝、歐洲已形成統一陣線。

英國哈利王子 （Prince Harry）在烏克蘭 接受《每日電訊報》（The Telegraph）專訪時表示，若有需要，他願意「再次入伍」服役對抗俄羅斯 。該專訪於19日播出。

央廣引述法新社19日報導，哈利上周末無預警造訪烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）時表示：「我認為全世界都能從烏克蘭身上學到很多東西。如果再次被要求入伍且確實有這個需要，我絕對會義不容辭與其他退伍軍人和現役官兵並肩作戰，為國效力。」

身為前英國陸軍軍官的哈利，自2022年俄羅斯全面入侵以來已第四次造訪烏克蘭並探視受傷的退伍軍人與醫護人員。

哈利也是專為傷殘退伍軍人舉辦之「永不屈服運動會」（Invictus Games）的創辦人。他在此行中會見了一些運動員，這些選手正爭取代表烏克蘭參加明年將於英國伯明罕（Birmingham）舉行的賽事。

他表示：「即便現在沒有無人機、子彈或火箭彈朝我們飛來，也不代表我們就不是處於戰爭狀態。」他補充道：「我深信歐洲已形成統一陣線，若能獲得更多來自美國的支持，那就太好了。」

在周末造訪利維夫期間，哈利曾對受傷的退伍軍人及專精戰傷治療的醫護人員說：「你們終將贏得這場戰爭。」他在節目中重申此觀點，堅稱「烏克蘭正在獲勝」且「俄羅斯絕無可能再取得任何進展」。

現年42歲的哈利過去曾透露，自己在阿富汗服役期間目睹死亡及造成人生劇變的嚴重傷勢，令他深受觸動。哈利於2014年尚在英國陸軍服役期間創辦了「永不屈服運動會」。他和妻子梅根（Meghan Markle）及其兩名子女於今年稍早從加州搬回英國。與此同時，他們與英國王室以及哈利的兄長兼王位繼承人威廉王子（Prince Harry）之間仍存有嫌隙。

然而，自從哈利夫婦出人意料地歸國後，他們隨即重返公眾視野，不僅履行各項公務，上周還造訪了歐洲議會（European Parliament）並出席一場探討兒童在網路上所面臨危險的活動。

儘管行程繁忙，梅根近期仍相對低調。她疏遠多年的父親因涉嫌持有兒童性虐待影像，已在美國遭到起訴。