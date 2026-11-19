英國威廉王子18日在印度孟買出席第六屆「地球衛士獎」頒獎典禮的最後一天，參觀了達摩製片公司（Dharma Productions）的工作室，並與舞者們交談，了解印度電影業的影響。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 威廉王子與凱特妃赴印度3天訪問，18日分頭參觀寶萊塢製片廠與婦產醫院，隨後前往新德里會見莫迪，為行程畫下句點。

英國威廉王子（Prince William）夫婦赴印度 金融之都孟買（Mumbai）進行為期三天的訪問，18日訪問行程最後一天，參觀了一座電影製片廠，並觀賞了寶萊塢舞蹈表演。與此同時，他的妻子凱特王妃（Kate Middleton）則在市內的一家婦產醫院與醫護人員交流。

印度總理莫迪18日在新德里會見英國威廉王子和凱特王妃。(路透)

央廣引述路透報導，威廉王子夫婦18日稍晚轉往新德里（New Delhi），並會見印度總理莫迪（Narendra Modi），為此次印度之行畫下句點。

凱特王妃18日在訪問印度孟買的最後一天，參觀婦產醫院。(路透)

威廉與凱特18日分別出席了不同的活動。威廉王子造訪了位於孟買郊區的知名寶萊塢製片公司「Dharma Productions」辦公室，凱特王妃則前往市中心的一家婦產醫院參訪。當舞者隨著寶萊塢熱門電影《有時歡笑有時淚》（Kabhi Khushi Kabhie Gham）中的曲目起舞時，威廉面帶微笑並鼓掌喝采。該片部分場景即設於倫敦，演員賽夫阿里罕（Saif Ali Khan）與卡琳娜．卡普（Kareena Kapoor）也出席。

經營「Dharma Productions」的電影製作人卡蘭．喬哈（Karan Johar）在參訪結束後表示：「他（威廉王子）態度親切和善，且深入談論了印度電影的潛力以及印度各語言電影在世界各地廣受喜愛的情形。」

這對王室夫婦自16日抵達這座擁有1300萬人口的城市以來，行程相當緊湊。他們曾與已退役的板球名將沙金（Sachin Tendulkar）一同打板球、參觀工藝學校，並出席了「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）星光熠熠的頒獎典禮。這項旨在表揚對氣候變遷之貢獻的獎項，由威廉王子於六年前創立。

凱特王妃在2024年接受癌症治療後，此次海外訪問備受矚目。17日晚間，她身著一套鮮紅色的印度風格禮服出席頒獎典禮，並親自頒發了其中一個獎項。

威廉王子在17日的頒獎典禮致詞時指出，全球暖化的影響已日益顯著，包括頻繁出現的熱浪與毀滅性的洪水，他稱這對地球而言是一個關鍵時刻。