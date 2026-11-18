1主因造訪印度3天 威廉王子駕電動三輪車載凱特妃
威廉王子與凱特訪問印度，威廉駕電動三輪車接送凱特會晤環保獎入圍者，並出席「為地球奮鬥獎」相關行程，凸顯王室對氣候議題的支持。
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威廉王子與凱特訪問印度，威廉駕電動三輪車接送凱特會晤環保獎入圍者，並出席「為地球奮鬥獎」相關行程，凸顯王室對氣候議題的支持。
英國王儲威廉王子17日在印度孟買駕駛電動三輪車，載著妻子、威爾斯王妃凱特前往會晤一項氣候變遷獎項的入圍者。兩人當天稍晚公布得獎名單。
路透報導，這對王室夫婦正在印度進行為期三天訪問，行程以「為地球奮鬥獎」（The Earthshot Prize）為主軸。該獎項旨在尋找因應氣候變遷的解方，5名得獎者各可獲頒100萬英鎊（約130萬美元）獎金，協助他們擴大計畫規模。
兩人18日在新德里會晤印度總理莫迪，為此行畫下句點。這是凱特自從2024年接受癌症治療以來，最受矚目的海外訪問。
威廉王子17日駕駛電動三輪車，載著坐在後座的凱特，抵達可眺望班德拉—沃利跨海大橋（Bandra-Worli Sea Link）的濱水地區，與入圍者見面。這座大橋橫跨印度金融首都孟買的阿拉伯海海域。
兩人與入圍者握手並且合影，照片隨後發布在他們的社群媒體帳號中。
兩人為上傳Instagram的照片寫道：「印度的『為地球奮鬥獎』得獎者與入圍者人數比其他任何國家都多。『為地球奮鬥獎』是一項全球環境獎，致力發掘和推廣修復地球的解決方案。」
44歲的凱特曾因罹患未公開類型的癌症而接受預防性化學治療，此後大幅減少公務。
如今，病情緩解而逐步增加公開露面的她先前並未陪同威廉出訪。
她5月為推動幼兒發展相關工作，獨自前往義大利訪問兩天。那是她自從2024年以來唯一一次較具規模的海外訪問。
他在孟買親自駕駛電動三輪車，載著坐在後座的凱特前往會晤「為地球奮鬥獎」的入圍者，成為這次訪問中最受注目的畫面之一。 行程以「為地球奮鬥獎」為主軸，重點在尋找與推廣應對氣候變遷的解方；5名得獎者各可獲100萬英鎊，協助擴大相關環保計畫。 凱特自2024年接受癌症治療後減少公務，這次是在病情緩解後較受矚目的海外訪問之一，也顯示她正逐步增加公開露面與國際行程。
精華 FAQ
他在孟買親自駕駛電動三輪車，載著坐在後座的凱特前往會晤「為地球奮鬥獎」的入圍者，成為這次訪問中最受注目的畫面之一。
行程以「為地球奮鬥獎」為主軸，重點在尋找與推廣應對氣候變遷的解方；5名得獎者各可獲100萬英鎊，協助擴大相關環保計畫。
凱特自2024年接受癌症治療後減少公務，這次是在病情緩解後較受矚目的海外訪問之一，也顯示她正逐步增加公開露面與國際行程。
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