「為地球奮鬥」威廉孟買駕三輪車 載凱特會環保獎入圍者
威廉王子與凱特訪問印度孟買，威廉親駕電動三輪車接送妻子會晤環保獎入圍者，並將於稍晚公布為地球奮鬥獎得主。
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威廉王子與凱特訪問印度孟買，威廉親駕電動三輪車接送妻子會晤環保獎入圍者，並將於稍晚公布為地球奮鬥獎得主。
英國王儲威廉王子今天在印度孟買駕駛電動三輪車，載著妻子凱特．密道頓前往會晤一項氣候變遷獎項的入圍者。兩人將於今天稍晚公布得獎名單。
路透報導，這對王室夫婦正在印度進行為期3天訪問，行程以「為地球奮鬥獎」（The Earthshot Prize）為主軸。該獎項旨在尋找因應氣候變遷的解方，5名得獎者各可獲頒100萬英鎊（約130萬美元）獎金，協助他們擴大計畫規模。
兩人明天將在新德里會晤印度總理莫迪（Narendra Modi），為此行劃下句點。這是威爾斯王妃凱特．密道頓（Kate Middleton）自從2024年接受癌症治療以來，最受矚目的海外訪問。
威廉王子（Prince William）今天駕駛電動三輪車，載著坐在後座的凱特，抵達可眺望班德拉—沃利跨海大橋（Bandra-Worli Sea Link）的濱水地區，與入圍者見面。這座大橋橫跨印度金融首都孟買（Mumbai）的阿拉伯海（Arabian Sea）海域。
兩人與入圍者握手並且合影，照片隨後發布在他們的社群媒體帳號中。
兩人為上傳Instagram的照片寫道：「印度的『為地球奮鬥獎』得獎者與入圍者人數比其他任何國家都多。『為地球奮鬥獎』是一項全球環境獎，致力發掘和推廣修復地球的解決方案。」
44歲的凱特曾因罹患未公開類型的癌症而接受預防性化學治療，此後大幅減少公務。
如今病情緩解而逐步增加公開露面的她先前並未陪同威廉出訪。
她5月為推動幼兒發展相關工作，獨自前往義大利訪問兩天。那是她自從2024年以來唯一一次較具規模的海外訪問。
兩人此次在印度進行為期3天的訪問，核心主軸是「為地球奮鬥獎」。該獎項聚焦氣候變遷解方，鼓勵可擴大推廣的環境創新計畫。 威廉今天親自駕駛電動三輪車，載著坐在後座的凱特前往濱水地區，與一項氣候變遷獎的入圍者見面，展現輕鬆親民的互動。 凱特因罹癌接受治療後大幅減少公務，這次是她2024年以來最受矚目的海外訪問，也是在病情緩解後逐步恢復公開活動的象徵。
精華 FAQ
兩人此次在印度進行為期3天的訪問，核心主軸是「為地球奮鬥獎」。該獎項聚焦氣候變遷解方，鼓勵可擴大推廣的環境創新計畫。
威廉今天親自駕駛電動三輪車，載著坐在後座的凱特前往濱水地區，與一項氣候變遷獎的入圍者見面，展現輕鬆親民的互動。
凱特因罹癌接受治療後大幅減少公務，這次是她2024年以來最受矚目的海外訪問，也是在病情緩解後逐步恢復公開活動的象徵。
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