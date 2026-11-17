威廉王子（Prince William）17日駕駛電動三輪車，載著坐在後座的凱特，抵達可眺望班德拉—沃利跨海大橋（Bandra-Worli Sea Link）的濱水地區，與第六屆「為地球奮鬥獎」入圍者見面。路透

AI摘要 文章摘要整理： 威廉王子與凱特訪問印度孟買，威廉親駕電動三輪車接送妻子會晤環保獎入圍者，並將於稍晚公布為地球奮鬥獎得主。

英國王儲威廉王子今天在印度 孟買駕駛電動三輪車，載著妻子凱特 ．密道頓前往會晤一項氣候變遷 獎項的入圍者。兩人將於今天稍晚公布得獎名單。

路透報導，這對王室夫婦正在印度進行為期3天訪問，行程以「為地球奮鬥獎」（The Earthshot Prize）為主軸。該獎項旨在尋找因應氣候變遷的解方，5名得獎者各可獲頒100萬英鎊（約130萬美元）獎金，協助他們擴大計畫規模。

兩人明天將在新德里會晤印度總理莫迪（Narendra Modi），為此行劃下句點。這是威爾斯王妃凱特．密道頓（Kate Middleton）自從2024年接受癌症治療以來，最受矚目的海外訪問。

威廉王子（Prince William）今天駕駛電動三輪車，載著坐在後座的凱特，抵達可眺望班德拉—沃利跨海大橋（Bandra-Worli Sea Link）的濱水地區，與入圍者見面。這座大橋橫跨印度金融首都孟買（Mumbai）的阿拉伯海（Arabian Sea）海域。

兩人與入圍者握手並且合影，照片隨後發布在他們的社群媒體帳號中。

兩人為上傳Instagram的照片寫道：「印度的『為地球奮鬥獎』得獎者與入圍者人數比其他任何國家都多。『為地球奮鬥獎』是一項全球環境獎，致力發掘和推廣修復地球的解決方案。」

44歲的凱特曾因罹患未公開類型的癌症而接受預防性化學治療，此後大幅減少公務。

如今病情緩解而逐步增加公開露面的她先前並未陪同威廉出訪。

她5月為推動幼兒發展相關工作，獨自前往義大利訪問兩天。那是她自從2024年以來唯一一次較具規模的海外訪問。

英國威廉王子與凱特王妃17日在印度孟買參加第六屆「為地球奮鬥獎」訪問行程。路透