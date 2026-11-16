查理國王78歲生日 自嘲屹立不搖 但「偶有零件脫落」

查理三世11月13日前往英國倫敦克羅伊登的蘇里街市集，參加市集創立750周年慶祝活動。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 查理三世在78歲生日當天接受艾爾頓強節目訪問，自嘲年紀與病況仍要屹立不搖，也回顧兩人及王室慈善淵源，生日祝賀則再度映照王室家族互動。

11月14日是英國國王查理三世 78歲生日，他登上英國歌手艾爾頓強（Elton John）的Apple Music廣播節目「Rocket Hour」，幽默表示自己與79歲的艾爾頓強仍然「屹立不搖」，但身體難免出現問題：「偶爾會有一些零件掉下來。」逗得艾爾頓強大笑。

查理三世2024年被診斷罹患癌症 ，他在節目中談到，艾爾頓強1986年曾在倫敦演出，為「王子信託基金」成立10周年慈善晚會助陣，當時演唱的歌曲正是1983年推出的熱門歌曲「I'm Still Standing」。他稱讚艾爾頓強當年的演出令人難忘，至今仍讓人印象深刻。

查理三世說：「像你和蒂娜透納（Tina Turner）、凱莉米洛（Kylie Minogue），以及天命真女（Destiny's Child）這樣的藝人，在那些慈善晚會上演出，不僅協助基金會籌款、提高大眾對年輕人使命的關注，也讓支持下一代的議題受到更多矚目。」

查理三世笑說：「距離那場演唱會已經40年了，我們和基金會仍然屹立不搖。」

艾爾頓強與查理三世已相識多年，他也曾與王室有深厚淵源，尤其與查理三世前妻、已故黛安娜王妃關係密切。1997年黛安娜在巴黎車禍身亡後，艾爾頓強曾在西敏寺舉行的葬禮上演唱「Candle in the Wind」，向這位英國王室成員致敬。

查理三世的78歲生日當天，威廉王子與凱特王妃也在社群媒體發文祝賀，寫道：「祝國王陛下生日快樂。」相較之下，哈利王子至今尚未公開發布生日祝賀訊息。哈利近年與父親關係緊張，尤其2023年哈利出版回憶錄「Spare」後，父子關係更受關注。

英國君主除了實際出生日期，每年還會在「軍旗敬禮」（Trooping the Colour）閱兵儀式中舉行官方生日慶典，因此查理三世每年有兩次生日慶祝活動。