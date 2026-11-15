凱特王妃抗癌後最大海外訪問 偕威廉王子赴印度頒環保獎

英國威廉王子(左)與凱特王妃(右)10月20日在溫莎城堡接待外賓。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 凱特王妃將隨威廉王子前往印度孟買，出席為地球奮鬥獎頒獎典禮，這也是她癌症治療後最受矚目的海外訪問行程。

英國威爾斯王妃凱特（Kate）本周將前往印度 ，與丈夫威廉王子一同出席他所創辦的年度「為地球奮鬥獎」頒獎典禮。這將是她自接受癌症 治療以來，規模最大的一次海外出訪行程。

路透報導，現年44歲的英國王位繼承人威廉王子與凱特王妃將搭機前往印度孟買，展開為期3天的訪問，期間將出席當地多場活動，包括17日登場的「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮。

對44歲的凱特而言，此行是她自2024年接受癌症預防性化療以來，最受矚目的一次海外訪問。她當時罹患的癌症類型並未對外公布。儘管她目前病情處於緩解期，但她表示這場疾病依然影響著她的生活。

威廉王子與父親查理三世（King Charles）一樣，將環境保護列為最重要的倡議事項之一。他於2020年創立「為地球奮鬥獎」，旨在尋找解決氣候變遷 問題的方法。該獎每年選出5名得主，各頒發100萬英鎊（約134.7萬美元）獎金，協助擴大其計畫規模。

肯辛頓宮（Kensington Palace）這對王室夫婦辦公室的發言人表示：「對威廉王子而言，『為地球奮鬥獎』的終極目標就是以可能性取代悲觀情緒。」

「這項獎項旨在展現，儘管地球面臨嚴峻的環境挑戰，但人們為解決這些問題所展現的巧思、決心與創造力，也同樣強大。」