凱特王妃罕談抗癌最黑暗時刻 「親近大自然療癒」

凱特王妃罕見公開談論抗癌歷程，圖為她9月出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 凱特王妃罕見分享抗癌心路，強調康復有好壞日子，大自然成為她最黑暗時刻的庇護所，也提醒病後重建需要時間與支持。

英國威爾斯王妃凱特（Kate Middleton）罕見公開談論抗癌歷程，說醫師告訴她康復之路「不是直線」，會有「好日子與壞日子」，而親近大自然是她在「最黑暗時刻」的庇護所。

據英國「每日鏡報」報導，凱特2024年3月公開罹癌消息，不到一年後宣布病情緩解。她日前接受「鄉村生活」（Country Life）雜誌專訪，這期特刊由威廉王子（Prince William）擔任客座編輯，周三出刊。44歲的凱特與作家麥克法蘭（Robert Macfarlane）對談，談到如何在大自然中找到平靜。

凱特說：「我在醫院時被告知，我的康復不會是直線前進。會有好日子，也會有壞日子，需要時間。大自然也是如此，它讓我們知道，休息、反思與更新的時期，和成長的時刻同樣重要。」

凱特形容，大自然給予的東西獨一無二，她說：「它對我們沒有任何要求，不會評判我們，也不期待我們有所表現，只是讓我們存在。它真的是我的避風港，是我本能地想去的地方。」

被問到從哪裡找到希望，凱特說，是從大自然教導的道理中：不論生活丟來什麼挑戰，我們並不孤單，並且與比自己更大的事物相連。麥克法蘭則說，他是在看見社區民眾合力守護河川時找到希望。凱特回應：「我完全同意，那是我們在最黑暗時刻找到的希望感。我們需要找出可以與他人一起做的事，找到彼此連結、回饋社會的方式。」

凱特先前也曾談到自己的抗癌歷程，以及親近大自然對療癒的幫助。去年她造訪科爾切斯特醫院（Colchester Hospital）時，談到大自然帶來的安定力量，也提到自己在接受癌症治療期間嘗試過另類療法。她說，癌症因人而異，病患面對診斷與治療的方式各不相同，「真正好的是有很個人化的做法，對某人有幫助的方式，例如針灸，可能對另一個人沒用」。

她在癌症中心對工作人員與病患說：「治療結束後有一個階段，大家都期待你康復，『好了，出發吧』！但事實完全不是這樣。」她說：「你在治療期間戴上一種勇敢的面具，表現得堅忍。治療結束後，就想說『我可以繼續前進、恢復正常』，但其實之後那個階段非常困難。你不一定還在醫療團隊的照護下，卻又無法像以前那樣在家正常生活。」

她說：「我認為，有人在這個階段幫你談一談、帶著你走過去，真的很有價值。你必須找到自己的新常態，這需要時間。」