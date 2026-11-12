喬治王子畫翠鳥登英雜誌特刊 繪畫天分遺傳凱特王妃
喬治王子繪製的翠鳥畫作刊登於《Country Life》特刊，威廉親自參與編輯並公開作品，也讓外界再度關注王室家族的藝術天分。
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喬治王子繪製的翠鳥畫作刊登於《Country Life》特刊，威廉親自參與編輯並公開作品，也讓外界再度關注王室家族的藝術天分。
英國王儲威廉與凱特王妃的長子喬治王子（Prince George）展現繪畫天分，他創作的一幅翠鳥畫作，近日刊登於英國雜誌Country Life特刊。威廉王子此次擔任客座編輯，親自參與籌備這期300頁紀念專刊，並公開兒子的作品。
喬治王子的作品是一隻停在樹枝上的翠鳥，羽毛色彩鮮明，筆觸細膩。這幅畫是喬治今年春天在家中完成，當時他12歲，如今隨著爸爸威廉親自編輯的300頁雜誌特刊曝光，引起討論。
事實上，喬治王子從小就展現藝術天分，2022年聖誕節，威廉與凱特曾分享兒子繪製的馴鹿畫作，當時原始參考照片的攝影師就大讚，喬治很會掌握形狀和色彩。2025年，凱特也公開與三名子女一起畫下的家庭肖像，透過繪畫增進親子感情。
喬治的藝術才華也讓外界聯想到他擅長繪畫的母親凱特，以及長期熱愛水彩畫的祖父查理三世國王。
這次威廉花了整整六個月籌備特刊，除了分享一家人帶著愛犬散步、孩子們熱愛戶外探險的日常，也邀請凱特分享抗癌後的復原歷程。凱特坦言，醫院曾提醒她康復不會一路順利，必然有好日子與壞日子，就像大自然需要休息與重新生長。
此外，威廉也在特刊中談到他支持的足球隊阿斯頓維拉，以及英國女性軍人的職場安全問題，展現身為父親、球迷與王位繼承人的不同面貌。
喬治的藝術天分似乎承襲自母親。凱特曾公開一幅自己於2002年繪製的蘇格蘭聖安德魯斯大學所在地素描。她畢業於該校藝術史系，當年也是在這所大學與威廉相識。
查理三世同樣熱愛繪畫，現年77歲的他多年來持續創作水彩畫，作品題材包括瑞士克洛斯特斯的雪景，以及蘇格蘭巴爾莫勒爾王室莊園周邊風景。
因為這幅畫被刊登在英國雜誌《Country Life》特刊中，且是由威廉王子親自參與籌備並公開，讓年僅12歲時完成的作品受到更多討論與讚賞。 這期300頁特刊由威廉王子擔任客座編輯，花了6個月籌備，內容除了家人日常與戶外活動，也收錄凱特抗癌後的復原分享，以及威廉對足球和女性軍人議題的看法。 內文指出，喬治的藝術才華很可能承襲自母親凱特與祖父查理三世。凱特曾公開自己的素描作品，查理三世也長期創作水彩畫，顯示王室家族有深厚藝術傳統。
精華 FAQ
因為這幅畫被刊登在英國雜誌《Country Life》特刊中，且是由威廉王子親自參與籌備並公開，讓年僅12歲時完成的作品受到更多討論與讚賞。
這期300頁特刊由威廉王子擔任客座編輯，花了6個月籌備，內容除了家人日常與戶外活動，也收錄凱特抗癌後的復原分享，以及威廉對足球和女性軍人議題的看法。
內文指出，喬治的藝術才華很可能承襲自母親凱特與祖父查理三世。凱特曾公開自己的素描作品，查理三世也長期創作水彩畫，顯示王室家族有深厚藝術傳統。
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