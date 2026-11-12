喬治王子畫翠鳥登英雜誌特刊 繪畫天分遺傳凱特王妃

喬治王子親手繪製的翠鳥畫作曝光，羽毛色彩鮮豔、筆觸細膩。（取材自Kensington Palace）

AI摘要 文章摘要整理： 喬治王子繪製的翠鳥畫作刊登於《Country Life》特刊，威廉親自參與編輯並公開作品，也讓外界再度關注王室家族的藝術天分。

英國王儲威廉與凱特王妃的長子喬治王子 （Prince George）展現繪畫天分，他創作的一幅翠鳥畫作，近日刊登於英國雜誌Country Life特刊。威廉王子此次擔任客座編輯，親自參與籌備這期300頁紀念專刊，並公開兒子的作品。

喬治王子的作品是一隻停在樹枝上的翠鳥，羽毛色彩鮮明，筆觸細膩。這幅畫是喬治今年春天在家中完成，當時他12歲，如今隨著爸爸威廉親自編輯的300頁雜誌特刊曝光，引起討論。

事實上，喬治王子從小就展現藝術天分，2022年聖誕節 ，威廉與凱特曾分享兒子繪製的馴鹿畫作，當時原始參考照片的攝影師就大讚，喬治很會掌握形狀和色彩。2025年，凱特也公開與三名子女一起畫下的家庭肖像，透過繪畫增進親子感情。

喬治的藝術才華也讓外界聯想到他擅長繪畫的母親凱特，以及長期熱愛水彩畫的祖父查理三世 國王。

這次威廉花了整整六個月籌備特刊，除了分享一家人帶著愛犬散步、孩子們熱愛戶外探險的日常，也邀請凱特分享抗癌後的復原歷程。凱特坦言，醫院曾提醒她康復不會一路順利，必然有好日子與壞日子，就像大自然需要休息與重新生長。

喬治王子親手繪製的翠鳥栩栩如生。（取材自Kensington Palace）

此外，威廉也在特刊中談到他支持的足球隊阿斯頓維拉，以及英國女性軍人的職場安全問題，展現身為父親、球迷與王位繼承人的不同面貌。

喬治的藝術天分似乎承襲自母親。凱特曾公開一幅自己於2002年繪製的蘇格蘭聖安德魯斯大學所在地素描。她畢業於該校藝術史系，當年也是在這所大學與威廉相識。

查理三世同樣熱愛繪畫，現年77歲的他多年來持續創作水彩畫，作品題材包括瑞士克洛斯特斯的雪景，以及蘇格蘭巴爾莫勒爾王室莊園周邊風景。

喬治王子2022年聖誕節的馴鹿畫作，溫暖可愛。（取材自The Royal Family臉書）