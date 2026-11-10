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哈利王子岳父「剪斷電子腳鐐」再度被捕 涉持有兒童性虐影像

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梅根的父親湯瑪斯馬克爾日前接受英國ITV電視台《早安英國》專訪。（路透）
梅根的父親湯瑪斯馬克爾日前接受英國ITV電視台《早安英國》專訪。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

哈利王子的岳父湯瑪斯馬克爾因涉持有兒童性虐影像遭逮捕，交保後又剪斷電子腳鐐，法院因此撤銷其保釋並命收押候審。

英國哈利王子的岳父、梅根（Meghan Markle）的父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle Sr.）涉嫌持有兒童色情影像，11月6日在美國佛羅里達州遭逮捕，獲准交保後，卻又被指控擅自剪斷電子監控腳鐐。美國聯邦檢察官表示，湯瑪斯於11月10日凌晨1時45分拆除腳鐐，隨後遭到逮捕，法官已撤銷他的審前釋放資格，並要求將他收押候審。

美國第一助理聯邦檢察官比爾．埃賽利（Bill Essayli）在社群平台X發文指出，湯瑪斯拆除電子腳鐐後不久便遭到逮捕。美國司法部發言人表示，湯瑪斯原定於11月10日下午2時30分出庭，但他當天凌晨1時45分便擅自拆除監控設備。

美國聯邦治安法官葛里芬（Lindsay S. Griffin）在裁定書中指出，湯瑪斯涉嫌破壞並拆除電子腳鐐，其居住安排也已變得難以維持。法官認為，他違反審前釋放條件，加上缺乏適當住所，無法確保其他人及社區安全，也無法保證他按時出庭，因此撤銷原本的保釋決定。

湯瑪斯於11月6日在佛州遭到逮捕，被控1項持有兒童色情影像罪名，案件則在加州中區聯邦法院提出。當天他在坦帕出庭應訊後獲准交保，但必須配戴電子監控腳鐐。

埃賽利表示：「釋放條件是法院命令，不是建議。」檢方已要求法院撤銷他的釋放資格，並在審判前將他收押，強調將依法全力追訴此案。

根據聯邦刑事控訴文件，調查人員曾搜索湯瑪斯在洛杉磯地區租用的2處倉儲空間。調查起因是一名證人簽署宣誓書，指稱湯瑪斯在菲律賓住所可能藏有兒童性虐待影像，並在洛杉磯租用倉儲空間。

太陽報10月曾報導，湯瑪斯的兒子、梅根同父異母的哥哥小湯瑪斯（Thomas Markle Jr.）向當局指控，父親在菲律賓住所持有「數百張，甚至可能數千張」涉及兒童性虐待的影像。

美國第一助理聯邦檢察官埃賽利先前表示，湯瑪斯涉嫌持有兒童性虐待材料，其中包括他與未成年女孩的照片。相關指控仍待司法程序進一步釐清。

梅根與父親多年來關係疏遠，這起案件也再度讓梅根的家庭關係受到關注。

精華 FAQ

  • 他被指涉嫌持有兒童性虐影像，11月6日在佛羅里達州被捕，案件在加州中區聯邦法院提出，相關指控仍待司法程序進一步釐清。

  • 他原本必須配戴電子監控腳鐐，但在11月10日凌晨1時45分擅自拆除，隨後再度遭到逮捕，檢方因此要求撤銷他的審前釋放資格。

  • 法官認為他破壞並拆除電子腳鐐，且居住安排難以維持，已違反審前釋放條件，無法確保社區安全與按時出庭，因此命他收押候審。

佛羅里達州 梅根 哈利王子

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