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老爸在佛州被抓 梅根取消演講 哈利王子獨自上台

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哈利王子與妻子梅根10月15日星期四抵達英格蘭諾丁漢市，參訪社區錄音工作室。（美...
哈利王子與妻子梅根10月15日星期四抵達英格蘭諾丁漢市，參訪社區錄音工作室。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

梅根因父親湯瑪斯馬克爾涉持有兒童色情影像被捕而情緒不穩，取消與哈利王子在布魯塞爾的共同演講，改由哈利獨自致詞。

英國哈利王子與妻子梅根原定11月10日在比利時布魯塞爾共同發表主題演講，但梅根父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle Sr.）日前因涉嫌持有兒童色情影像遭逮捕，梅根決定取消演講，僅陪同丈夫出席活動，由哈利獨自發表談話。People雜誌報導，梅根目前情緒上還不夠堅強，無法進行任何公開演講。

據了解，45歲的梅根仍會陪同42歲的哈利王子前往布魯塞爾，參加11月10日揭幕的「失落螢幕紀念裝置」（Lost Screen Memorial），這項裝置旨在紀念因社群媒體危害而失去生命的年輕人。不過，原先活動安排由夫妻倆共同發表主題演講，如今改由哈利獨自致詞。

這也是哈利與梅根自10月15日共同前往英國諾丁漢探訪多個慈善機構後，首次一同公開出席海外活動。此次行程距離梅根父親遭逮捕僅4天。

梅根與父親湯瑪斯多年來關係疏遠。82歲的湯瑪斯11月6日在佛羅里達州遭逮捕，罪名涉及持有兒童色情影像。他隨後出庭時未作出認罪或不認罪答辯，獲准以個人擔保方式釋放，並返回佛羅里達州萊克蘭市的Maravida Senior Living照護機構。案件後續提訊日期尚未確定，預計將在加州進行。

精華 FAQ

  • 報導指出，梅根因父親湯瑪斯馬克爾在佛州因涉嫌持有兒童色情影像被逮捕，情緒上還不夠堅強，因此決定取消公開演講，只陪同丈夫出席活動。

  • 原本安排由梅根與哈利王子在11月10日共同發表主題演講，後來改為梅根僅陪同出席，並由哈利王子獨自上台致詞。

  • 82歲的湯瑪斯11月6日在佛羅里達州被捕，之後出庭未認罪也未不認罪，獲准以個人擔保釋放，並返回照護機構，後續提訊預計在加州進行。

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