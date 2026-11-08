我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳11月18日赴國會閉門會議？捲女諜案將面臨強力檢視

加州華人聚居城市爾灣 公司開幾十萬年薪 仍難招人

八卦網站稱哈利與「神祕孕婦」度假 梅根未同行 網揣測關係

編譯中心／綜合8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈利王子（右）與梅根（左）自 2018 年結婚以來，家庭生活到卸下王室高級職責一...
哈利王子（右）與梅根（左）自 2018 年結婚以來，家庭生活到卸下王室高級職責一直備受公眾關注。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

哈利王子一方面被八卦網站炒作與「神祕孕婦」度假，但消息缺乏佐證；另一方面，他與艾爾頓強等人已就每日郵報隱私侵權案正式申請上訴。

英國哈利王子近日同時捲入兩起話題，一是八卦網站稱他與神祕孕婦出遊，但消息可信度極低；二是他與英國歌手艾爾頓強等人向法院申請上訴，欲重啟敗訴的「每日郵報」隱私侵權案。

八卦網站「Liptalkin」日前稱，哈利在英國遊艇上與一名31歲、疑似懷孕的女子低調度假，妻子梅根並未同行。消息在社群平台迅速發酵，網友紛紛揣測女子身分及她與哈利的關係。

「Liptalkin」長期以名人與皇室八卦為主，內容真實性向來備受質疑。報導僅提到有「畫面」，卻未交代人物身分、拍攝時間地點與來源，所謂「疑似懷孕」也只是外觀臆測。過去關於哈利讓女子懷孕的傳聞，如2015年小報的報導，就曾遭王室消息人士否認。

哈利王子與梅根於2018年結婚，兩人自交往、家庭生活到決定卸下王室高級職責，一直備受公眾關注。目前這起度假傳聞尚無任何佐證。

另一方面，哈利與法律的糾葛則是真實進行中。據路透報導，哈利、艾爾頓強和女星伊麗莎白赫莉等人的律師6日證實，已正式向法院申請上訴許可，希望推翻原判決。

這起訴訟的起因，是7名原告指控「每日郵報」母公司聯合報業，在1993年至2011年間雇用私家偵探，非法蒐集個人資訊。倫敦高等法院今年7月認定原告的訴訟做法不合理，全面駁回指控，並表示原告可能面臨更重的懲罰性訴訟費用。原告律師則批評，這項裁決史無前例，在法律與事實層面都有重大瑕疵，因此決定上訴。

此舉也讓外界覺得哈利言行有些矛盾。他今年8月攜家人從美國返英定居，上月才表示期盼與父親查理三世、王室成員和解，也想修補與英國媒體的關係。如今上訴消息傳出，顯示他與英國小報之間的纏訟短期內恐難落幕。

哈利長年認為，母親黛安娜王妃1997年在巴黎車禍喪生，與媒體窮追不捨脫不了關係，也曾指稱相關報導讓梅根飽受煎熬。

精華 FAQ

  • 網站指稱哈利在英國遊艇上與一名31歲、疑似懷孕女子低調度假，梅根未同行。因內容帶有皇室與緋聞色彩，社群立刻擴散並引發對女子身分與兩人關係的揣測。

  • 因為網站長期以名人八卦為主，真實性常受懷疑，且報導只提到有「畫面」，卻未交代人物身分、拍攝時間地點與來源，所謂懷孕也只是從外觀推測。

  • 哈利與艾爾頓強、伊麗莎白赫莉等人已向法院申請上訴許可，盼推翻高等法院7月駁回隱私侵權指控的判決。原告主張聯合報業長年非法蒐集個資。

梅根 哈利王子

上一則

大馬印度教徒歡慶屠妖節 祈福團聚傳遞光明與喜悅

延伸閱讀

梅根父親涉「兒童色情案」哈利夫婦攜子女離開英國

梅根父親涉「兒童色情案」哈利夫婦攜子女離開英國
哈利王子岳父涉私藏「兒少虐待照」鑑識結果1周內出爐

哈利王子岳父涉私藏「兒少虐待照」鑑識結果1周內出爐
梅根父親藏女童裸照 報警證物裝滿4箱 哥哥致歉：我保護錯人了

梅根父親藏女童裸照 報警證物裝滿4箱 哥哥致歉：我保護錯人了
曾傳與蕭美琴遭跟監有關 中國記者在捷克涉間諜案獲判無罪 檢方上訴

曾傳與蕭美琴遭跟監有關 中國記者在捷克涉間諜案獲判無罪 檢方上訴

熱門新聞

曾任以色列參謀總長的反對派領袖艾森科特，7日被以色列總統赫佐格宣布授權組閣，籌組新政府。史上在任最久的總理內唐亞胡即將下台。圖為艾森科特在特拉維夫上月28日贏得議會選舉後向支持者表示謝意。(路透)

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

2026-11-08 05:02
卡蜜拉率先拿到雨傘，查理三世淋成落湯雞。（美聯社）

卡蜜拉有傘先走一步 英王查理狼狽淋雨：褲子快長出西洋菜了

2026-11-02 20:11
廉王子與兒子喬治11月3日觀看足球賽事。（美聯社）

威廉帶喬治王子赴西班牙看足球賽 王室一家有看球「小迷信」

2026-11-03 21:21
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂(Alice Huang)與黃仁勳搭肩說話。(記者曾原信／攝影)

與黃仁勳關係密切中國女主管涉間諜疑雲 新加坡否認調查

2026-11-02 10:11
圖為瑞士蘇黎世的Cafe Oscar咖啡館，旅外美國公民齊聚一堂，關注期中選舉開票結果。(歐新聞社)

期中選舉民主黨重掌國會 全球政界回應一次看

2026-11-04 09:20
這座又稱「紫禁城」的北京故宮博物館成立於101年前，是典藏明清時期中國傳統藝術、文物與遺跡的重鎮。中新社

全球參訪人數最多博物館 中國包辦前3名

2026-11-06 12:36

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金

美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金