傳哈利與神祕女度假 八卦網站稱女方似有孕…梅根未同行

哈利王子（右）與梅根（左）自 2018 年結婚以來，家庭生活到卸下王室高級職責一直備受公眾關注。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 哈利王子一則疑似與孕婦度假的八卦欠缺佐證，另一方面則與艾爾頓強等人正式申請上訴，試圖推翻每日郵報隱私侵權案敗訴結果。

英國哈利王子 近日同時捲入兩起話題，一是八卦網站稱他與神祕孕婦出遊，但消息可信度極低；二是他與英國歌手艾爾頓強等人向法院申請上訴，欲重啟敗訴的「每日郵報」隱私侵權案。

八卦網站「Liptalkin」日前稱，哈利在英國遊艇上與一名31歲、疑似懷孕的女子低調度假，妻子梅根 並未同行。消息在社群平台迅速發酵，網友紛紛揣測女子身分及她與哈利的關係。

「Liptalkin」長期以名人與皇室八卦為主，內容真實性向來備受質疑。報導僅提到有「畫面」，卻未交代人物身分、拍攝時間地點與來源，所謂「疑似懷孕」也只是外觀臆測。過去關於哈利讓女子懷孕的傳聞，如2015年小報的報導，就曾遭王室消息人士否認。

哈利王子與梅根於2018年結婚，兩人自交往、家庭生活到決定卸下王室高級職責，一直備受公眾關注。目前這起度假傳聞尚無任何佐證。

另一方面，哈利與法律的糾葛則是真實進行中。據路透報導，哈利、艾爾頓強和女星伊麗莎白赫莉等人的律師6日證實，已正式向法院申請上訴許可，希望推翻原判決。

這起訴訟的起因，是7名原告指控「每日郵報」母公司聯合報業，在1993年至2011年間雇用私家偵探，非法蒐集個人資訊。倫敦高等法院今年7月認定原告的訴訟做法不合理，全面駁回指控，並表示原告可能面臨更重的懲罰性訴訟費用。原告律師則批評，這項裁決史無前例，在法律與事實層面都有重大瑕疵，因此決定上訴。

此舉也讓外界覺得哈利言行有些矛盾。他今年8月攜家人從美國返英定居，上月才表示期盼與父親查理三世、王室成員和解，也想修補與英國媒體的關係。如今上訴消息傳出，顯示他與英國小報之間的纏訟短期內恐難落幕。

哈利長年認為，母親黛安娜王妃1997年在巴黎車禍喪生，與媒體窮追不捨脫不了關係，也曾指稱相關報導讓梅根飽受煎熬。