英王查理可能訪中？王室幕僚：會審慎考慮
英王查理三世被王室幕僚指稱不排除訪中，若政府提出將審慎評估；此舉也反映英國在中英關係敏感、複雜背景下，可能再度借重君主外交角色。
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英王查理三世被王室幕僚指稱不排除訪中，若政府提出將審慎評估；此舉也反映英國在中英關係敏感、複雜背景下，可能再度借重君主外交角色。
歷史上僅有已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）曾以英國君主身分赴中國進行國是訪問。時隔40年，王室高階幕僚本週表示，國王查理三世（King Charles III）不排除成為史上第2人。
法新社報導，一名王室高階幕僚本週告訴媒體：「如果政府問國王是否願意訪中，我想我們會非常審慎地考慮。」
查理的母親、已故女王伊麗莎白二世於1986年10月，也就是「中英聯合聲明」簽署兩年之後，與夫婿菲立普親王（Prince Philip）訪問中國。根據當時報導，兩人期間造訪了北京、上海及廣州。
查理最近為期9天的加勒比海之行，也凸顯他在處理敏感議題上的角色。訪問期間，奴隸制度賠償問題成為焦點。查理形容跨大西洋奴隸貿易是「駭人聽聞的不義之舉」，英國政府則正考慮是否為此道歉。
這名幕僚在查理結束加勒比海行程時指出，今年適逢女王赴中進行國是訪問40週年。他並表示，英國政府正逐漸形成一種模式，也就是請國王出面處理政治敏感度高、相當具挑戰性的局面。
這名幕僚並說，政治上保持中立的國王「樂於接受」職責中「艱難的部分」，也能成為政府「極佳的祕密武器」。
這名幕僚表示：「無論是在環境議題上扮演領導角色，或是與政治關係複雜的國家重新建立並深化關係，這些都是他全心投入的工作。」
查理即將年滿78歲，目前仍在接受癌症治療，但王室未公開他的癌症種類。他今年稍早對美國進行國是訪問，並以細膩手法與美國總統川普（Donald Trump）互動，廣受讚譽。
英中關係多年來一直緊張，部分原因包括前英國殖民地香港政治情勢引發的爭議、對北京人權紀錄的批評，以及間諜活動指控。
不過，英國首相柏南（Andy Burnham）正延續前任施凱爾（Keir Starmer）審慎推動英中關係回暖的政策。施凱爾今年1月曾訪問北京。
查理的幕僚說：「中國是極為重要的國家，也是非常複雜的國家。安排行程時，會面臨許多複雜問題。」
查理1997年仍是威爾斯親王（Prince of Wales）時，曾以英國最高層級代表身分，與時任中國國家主席江澤民一同出席香港主權移交儀式。
被問及柏南是否會請國王訪問中國時，柏南的發言人告訴法新社，君主出訪相關問題「應由王室回答」。
幕僚表示，如果英國政府詢問國王是否願意訪中，王室會非常審慎地考慮，顯示並未排除成行，但會高度顧及政治與外交敏感性。 因為歷史上只有已故女王伊麗莎白二世曾以英國君主身分赴中進行國是訪問，若查理成行，將成為史上第2位以君主身分訪中的英國元首。 文中指出英中關係長期緊張，但英國政府正嘗試改善；幕僚認為查理樂於處理艱難且敏感的議題，並可作為政府在複雜外交上的重要助力。
精華 FAQ
幕僚表示，如果英國政府詢問國王是否願意訪中，王室會非常審慎地考慮，顯示並未排除成行，但會高度顧及政治與外交敏感性。
因為歷史上只有已故女王伊麗莎白二世曾以英國君主身分赴中進行國是訪問，若查理成行，將成為史上第2位以君主身分訪中的英國元首。
文中指出英中關係長期緊張，但英國政府正嘗試改善；幕僚認為查理樂於處理艱難且敏感的議題，並可作為政府在複雜外交上的重要助力。
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