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梅根82歲父涉持性虐童影像 在佛州安養院被捕

編譯中心／綜合報導
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馬克爾因涉嫌在洛杉磯的倉儲空間存放兒童性虐待影像，6日在佛羅里達州一家養老院被捕...
馬克爾因涉嫌在洛杉磯的倉儲空間存放兒童性虐待影像，6日在佛羅里達州一家養老院被捕。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

梅根的父親湯瑪斯馬克爾因涉嫌持有兒童性虐待影像，在佛州安養院遭聯邦調查局逮捕，之後於坦帕法院獲准保釋並受多項限制。

英國哈利王子妻子梅根(Meghan Markle)長期失和的父親湯瑪斯‧馬克爾(Thomas Markle)，因涉嫌在洛杉磯的倉儲空間存放兒童性虐待影像，6日在佛羅里達州一家養老院被捕。

82歲的馬克爾6日在坦帕的聯邦法院出庭後獲得保釋，並被勒令不得與未成年人接觸，也不得使用或持有任何可以連接網路的設備。馬克爾將接受電子監控，並被警告不得對證人進行恐嚇或報復。

聯邦檢察官埃薩利(Bill Essayli)在聲明中表示，馬克爾被控「持有兒童色情物品」罪。埃薩利說：「湯瑪斯馬克爾被控持有兒童性虐待影像，其中包括他本人與未成年女孩的照片。這些指控極為嚴重，我們將依聯邦法律對他從嚴起訴。」

聯邦調查局(FBI)探員6日清晨在佛州萊克蘭(Lakeland)湯瑪斯馬克爾所住的退休安養院逮捕他。據英國每日郵報發布的影片顯示，馬克爾被帶上手銬坐在輪椅上。

司法部表示，馬克爾涉嫌將兒童性虐待影像(CSAM)，包括他本人與青春期前女童的露骨照片，存放在他承租近20年的兩處洛杉磯地區倉儲空間內。「探員在倉儲空間內查扣約78件物品，包括疑似含有兒童性虐待影像的幻燈片、底片與書籍。」

馬克爾若被判持有兒童性虐待影像罪名成立，最重可處20年徒刑。

據稱，馬克爾位於菲律賓的舊居，以及他在墨西哥承租的倉儲空間，也發現兒童性虐待影像。

英國小報太陽報(The Sun)上月報導，馬克爾的兒子小湯瑪斯‧馬克爾(Thomas Markle Jr)整理父親在菲律賓舊居找到的箱子時，發現了這些兒童性虐待影像。

馬克爾先前住在菲律賓宿霧，據報今年稍早才返回美國。

梅根上月表示，父親被指控持有兒童性虐待影像，令她「深感痛心」。她說，由於先前已有一些「令人不安、困擾」的指控，她早已禁止父親與她的孩子接觸。

精華 FAQ

  • 他被指控在洛杉磯倉儲空間存放兒童性虐待影像，聯邦檢方以「持有兒童色情物品」罪名起訴，指控內容還包括疑似與未成年女孩相關的照片。

  • 他在坦帕聯邦法院出庭後獲准保釋，但不得接觸未成年人，也不能持有可上網設備，並須接受電子監控，同時被警告不可恐嚇或報復證人。

  • 司法部稱，探員在他承租近20年的倉儲空間查扣約78件物品，包含幻燈片、底片與書籍等疑似影像；若罪名成立，最重可判20年徒刑。

梅根 佛州 洛杉磯

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