威廉帶喬治王子赴西班牙看足球賽 王室一家有看球「小迷信」

廉王子與兒子喬治11月3日觀看足球賽事。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 威廉王子趁喬治放學假期帶他赴西班牙看阿斯頓維拉對巴塞隆納歐冠賽，父子同場觀戰，也再度凸顯王室對足球與球隊迷信的熱愛。

英國威廉王子將對足球的熱愛傳給下一代，趁著13歲長子喬治學校放假，父子倆特地前往西班牙巴塞隆納，觀看阿斯頓維拉對陣巴塞隆納的歐冠賽事。

People雜誌報導，威廉與喬治3日抵達巴塞隆納，觀看2026至2027年歐冠聯賽階段第4輪賽事。巴塞隆納足球俱樂部也在社群平台發布照片，歡迎這對王室父子造訪Spotify魯營球場，並寫道：「巴塞隆納很榮幸迎接威爾斯親王殿下及喬治王子 殿下，感謝你們前來共度這個特別的歐冠之夜，為你們喜愛的阿斯頓維拉加油。」

轉播畫面可見，44歲的威廉王子與13歲的喬治王子都穿著休閒服裝，當天下雨，喬治將連帽外套帽子戴起，威廉則戴著帽子，父子倆在看台上專注觀賽。

威廉王子支持阿斯頓維拉多年，這份熱情也傳給了孩子，尤其是長子喬治。威廉曾形容喬治是阿斯頓維拉「獅群」的一員，這是球隊球迷的稱呼，源自隊徽上的獅子圖案。

不過，威廉也曾透露，3名子女都參與了他支持球隊時的小迷信。他笑稱，如果球隊表現不佳，自己就會在家裡快速移動，並把孩子們安排在不同位置，希望藉此改變球隊運氣。

此次西班牙之行適逢喬治在伊頓公學的學期間假期。他今年9月開始在該校就讀，並住校。威廉的妻子凱特王妃上月也曾透露，期待3名孩子放假回家。