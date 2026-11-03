我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉／佛州首位非裔州長 川普背書的唐諾斯險勝

期中選舉／開票持續中 民主黨料取得眾院多數席次

威廉帶喬治王子赴西班牙看足球賽 王室一家有看球「小迷信」

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
廉王子與兒子喬治11月3日觀看足球賽事。（美聯社）
廉王子與兒子喬治11月3日觀看足球賽事。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

威廉王子趁喬治放學假期帶他赴西班牙看阿斯頓維拉對巴塞隆納歐冠賽，父子同場觀戰，也再度凸顯王室對足球與球隊迷信的熱愛。

英國威廉王子將對足球的熱愛傳給下一代，趁著13歲長子喬治學校放假，父子倆特地前往西班牙巴塞隆納，觀看阿斯頓維拉對陣巴塞隆納的歐冠賽事。

People雜誌報導，威廉與喬治3日抵達巴塞隆納，觀看2026至2027年歐冠聯賽階段第4輪賽事。巴塞隆納足球俱樂部也在社群平台發布照片，歡迎這對王室父子造訪Spotify魯營球場，並寫道：「巴塞隆納很榮幸迎接威爾斯親王殿下及喬治王子殿下，感謝你們前來共度這個特別的歐冠之夜，為你們喜愛的阿斯頓維拉加油。」

轉播畫面可見，44歲的威廉王子與13歲的喬治王子都穿著休閒服裝，當天下雨，喬治將連帽外套帽子戴起，威廉則戴著帽子，父子倆在看台上專注觀賽。

威廉王子支持阿斯頓維拉多年，這份熱情也傳給了孩子，尤其是長子喬治。威廉曾形容喬治是阿斯頓維拉「獅群」的一員，這是球隊球迷的稱呼，源自隊徽上的獅子圖案。

不過，威廉也曾透露，3名子女都參與了他支持球隊時的小迷信。他笑稱，如果球隊表現不佳，自己就會在家裡快速移動，並把孩子們安排在不同位置，希望藉此改變球隊運氣。

此次西班牙之行適逢喬治在伊頓公學的學期間假期。他今年9月開始在該校就讀，並住校。威廉的妻子凱特王妃上月也曾透露，期待3名孩子放假回家。

精華 FAQ

  • 因為13歲的喬治正值伊頓公學學期間假期，威廉便趁機帶他前往巴塞隆納，親自觀看阿斯頓維拉對巴塞隆納的歐冠賽事，延續父子共同的足球興趣。

  • 轉播畫面顯示，44歲的威廉與13歲的喬治都穿著休閒服，當天還下雨，喬治把連帽外套帽子戴起，威廉則戴帽子，兩人都在看台上專注觀賽。

  • 威廉曾說，家中3名子女都參與他的看球小迷信；若球隊表現不佳，他就會在家快速移動，並把孩子們安排到不同位置，希望藉此改變阿斯頓維拉的運氣。

喬治王子

上一則

格陵蘭與美簽署安全協議獲議會批准 遏止川普掌控意圖

延伸閱讀

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」
威廉大聊王室私生活 自曝想獨占泰勒絲…天后老公回應了

威廉大聊王室私生活 自曝想獨占泰勒絲…天后老公回應了
樊振東變臥底？穿皇馬球衣進巴薩主場 一度被拒入場、三度遭查票

樊振東變臥底？穿皇馬球衣進巴薩主場 一度被拒入場、三度遭查票
威廉王子一家與泰勒絲自拍 曾納悶：為何凱爾西一直亂入

威廉王子一家與泰勒絲自拍 曾納悶：為何凱爾西一直亂入

熱門新聞

卡蜜拉率先拿到雨傘，查理三世淋成落湯雞。（美聯社）

卡蜜拉有傘先走一步 英王查理狼狽淋雨：褲子快長出西洋菜了

2026-11-02 20:11
莫斯科的察里津諾宮殿公園。(取自Wikimedia Commons@Marina Lystseva)

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

2026-10-31 13:42
長榮航空示意圖。(本報系檔案照)

不因「一中」禁台灣班機 印度：我們與巴基斯坦看法不同

2026-10-28 11:37
中華航空和長榮航空自10月25日上午以來，就沒有飛越過巴基斯坦領空，根據Flightradar24的追蹤數據，自上周日以來， 至少有十幾架往返於亞洲和歐洲之間的航班​​，改道飛越俄羅斯。 （取材自flightradar24網站）

台灣航空公司改道俄羅斯 彭博：巴基斯坦以「一個中國」為由關閉領空

2026-10-28 07:20
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂(Alice Huang)與黃仁勳搭肩說話。(記者曾原信／攝影)

與黃仁勳關係密切中國女主管涉間諜疑雲 新加坡否認調查

2026-11-02 10:11
日本72歲阿嬤為孫子考上私立大學慷慨資助100萬日圓，卻半年收不到感謝，最後才發現女兒未告知孫子錢是祖母出的。（AI生成）

7旬嬤砸100萬助孫上大學 半年苦等不到一句謝謝 友人一問揭心寒真相

2026-10-31 04:45

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實
小S問新生代比較差的演員？霍建華急甩鍋林心如

小S問新生代比較差的演員？霍建華急甩鍋林心如
沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網