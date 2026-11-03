英王出訪加勒比海淋成落湯雞 窘態搶版面 王后撐傘走開

英國國王查理三世(左二)1日出席加勒比海島國安地卡及巴布達慶祝獨立日活動期間，淋得全身濕透沒有雨傘可用，而他的妻子卡蜜拉王后(右三)則撐起唯一一把可用的雨傘。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 查理三世赴安地卡及巴布達出席獨立日活動時遭大雨淋濕，王后卡蜜拉撐傘離開的畫面成為媒體焦點，查理事後還以幽默方式自嘲。

英國國王查理三世 （King Charles Ⅲ）1日出席加勒比海島國安地卡及巴布達慶祝獨立日活動期間，天空突然下起傾盆大雨，當時他淋得全身濕透，沒有雨傘可用，而他的妻子卡蜜拉王后（Queen Camilla）則撐起唯一一把可用的雨傘，悠閒地走開。

路透報導，查理三世與卡蜜拉王后此次造訪加勒比海，焦點圍繞在英國於奴隸貿易中扮演的角色爭議，但成為當天媒體報導焦點的，卻是全身淋濕的英國國王。

事發當時，查理在滂沱大雨中全身淋濕，他一邊比手勢，一邊轉身張望，試圖吸引可能幫忙的人注意。卡蜜拉則有傘遮蔽，避開了雨勢。

安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）當地民眾參加獨立日遊行時，即使遭暴雨猛烈吹打，依然沒有退縮。

英國國王查理三世1日出席加勒比海島國安地卡及巴布達慶祝獨立日活動期間，天空突然下起傾盆大雨，當時他淋得全身濕透。（路透）

查理最後獲得一把雨傘，並被看到與該國總理布朗（Gaston Browne）談笑，打趣地分享這段遭遇。

在英國王室Instagram帳號發布的影片中，查理說：「我想我的西裝上快要長出西洋菜了。」

根據路透報導，查理一向以脾氣急躁著稱，過去曾不只一次在公開場合被拍到顯露不耐。

查理2022年登基後不久，曾在北愛爾蘭出席一場活動時，因鋼筆漏墨沾到手上而露出不悅神情，這段畫面隨後在社群媒體上瘋傳。他當時罵道：「天啊，我恨死這個了」，並說：「我受不了這該死的東西…每次都這樣，真是煩死人了。」

此後，查理也自嘲了一番，他在出席另一場活動時曾戲稱：「希望我的筆能管用，但它通常都不太聽話。」

英國國王查理三世1日出席加勒比海島國安地卡及巴布達慶祝獨立日活動期間，天空突然下起傾盆大雨，當時他淋得全身濕透，沒有雨傘可用。查理最後獲得一把雨傘。（路透）