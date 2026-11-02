卡蜜拉有傘先走一步 英王查理狼狽淋雨：褲子快長出西洋菜了

卡蜜拉率先拿到雨傘，查理三世淋成落湯雞。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 查理三世與卡蜜拉出席安地卡及巴布達獨立45周年慶典時遇上豪雨，卡蜜拉先獲雨傘避雨，查理則狼狽淋雨，最後以幽默玩笑化解尷尬。

英國國王查理三世 與王后卡蜜拉11月1日出席加勒比海國家安地卡及巴布達獨立45周年慶典，沒想到活動期間突然遭遇豪雨，卡蜜拉迅速獲得透明雨傘遮雨，查理卻只能淋雨，還被拍到一臉不悅地向幕僚揮手索傘，甚至氣得雙手一攤。所幸雨勢稍歇後，夫妻倆重新同台，卡蜜拉忍不住笑出來，查理事後也以幽默方式調侃這場突如其來的暴雨。

People雜誌報導，查理與卡蜜拉當天前往安地卡及巴布達Sir Vivian Richards體育場，參加紀念該國獨立45周年的閱兵儀式。兩人抵達不久，現場突然下起傾盆大雨，王室成員也被淋得全身濕透。

當時79歲的卡蜜拉很快獲得工作人員遞上的透明雨傘，隨即準備離開場地尋找遮蔽處，但77歲的查理卻沒有雨傘，只能站在雨中。當他發現妻子已經撐傘離開，臉上明顯露出不耐煩神情，雙手向上攤開，接著不斷朝幕僚揮手，反覆要求拿傘，之後才返回主席台。

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工作人員終於送來雨傘，查理撐傘走下主席台，繼續參與檢閱部隊儀式。待雨勢減弱後，卡蜜拉重新回到丈夫身旁，兩人坐在觀禮區時，不時相視而笑，卡蜜拉更忍不住笑出聲。

查理事後也展現幽默感，他在隨後的活動中談起這場短暫卻猛烈的雨勢，開玩笑說：「我的褲子上都開始長出西洋菜了。」以植物生長形容自己被雨淋濕的狼狽模樣。

卡蜜拉率先拿到雨傘，查理三世淋成落湯雞。（路透）