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加勒比海地區索賠高漲 英王造訪演說坦承奴隸制不公

編譯中心／綜合27日電
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英國國王查理三世27日抵達巴哈馬。（美聯社）
英國國王查理三世27日抵達巴哈馬。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

查理三世造訪加勒比海前夕，當地對英國參與奴隸貿易的賠償要求升高；英方承認歷史不公但拒絕正式道歉與經濟補償，爭議再度成焦點。

英王查理三世（King Charles III）10月27日到11月4日將前往加勒比海地區訪問。與此同時，當地要求英國為跨大西洋奴隸貿易中扮演的角色，提供賠償的呼聲日益高漲。

大英國協（Commonwealth）領導人峰會即將在安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）登場，該組織由56個成員國組成，多數為前英國殖民地。查理三世與卡蜜拉王后在前往峰會前，先行造訪巴哈馬（Bahamas）與蓋亞那（Guyana）。在巴哈馬演說時，查理三世表示，承認這些島嶼在過去所經歷的巨大苦難與不公義是「完全正確的」。

央廣引述路透報導，白金漢宮表示，查理國王這次訪問期間不會迴避英國曾參與跨大西洋奴隸貿易的歷史，但不會如部分人士期望的那樣正式道歉。這與英國政府的既定政策一致，英國政府也排除任何經濟賠償的可能。

白金漢宮發言人說：「值得一提的是，陛下多年來一直致力於承認過去的錯誤，並尋求創新方式來改善至今仍然存在的不平等問題。」

據報導，查理國王與妻子卡蜜拉王后將先訪問巴哈馬與蓋亞那，接著前往安地卡及巴布達，出席大英國協政府首腦會議（CHOGM）。在2022年大英國協政府首腦會議上，查理曾對奴隸制度表達深切悲痛。隨著查理這次再度出訪，奴隸制度議題勢必再次成為焦點。

報導指出，加勒比海共同體（CARICOM）上個月表示，將推動把奴隸貿易賠償議題列入大英國協政府首腦會議的議程；加勒比海共同體共有23個正式會員國及準會員國，包括巴哈馬、巴貝多與牙買加。

加勒比海共同體秘書長巴奈特（Carla Barnett）上個月在演說中表示：「加勒比地區始終強調，賠償議題的本質是關乎正義。它關乎承認歷史、究責與推動變革，也關乎為那些曾淪為殖民者私有財產、飽受難以言喻之苦難並喪失生命與自由的奴隸們的後代，構建一個公正且平等的未來。」

大英國協整體涵蓋約27億人口，大英國協秘書長博特韋（Shirley Botchwey）上周表示，現在已是討論賠償的時候，無論是經濟賠償，還是歸還文物等其他方式的補償。

至於名義上身為巴哈馬、安地卡及巴布達等多個加勒比國家虛位元首的查理國王是否應該公開道歉，博特韋向英國「天空新聞台」（Sky News）表示：「如果他能道歉，也不會有什麼損失。」

從15世紀到19世紀，約有1250萬非洲人被歐洲商人擄掠並販賣為奴。其中，英國運送了近320萬人，在所有參與奴隸貿易的歐洲國家中位居第二，僅次於葡萄牙。

精華 FAQ

  • 因為他將先後訪問巴哈馬、蓋亞那與安地卡及巴布達，而加勒比地區正強力要求英國正視其在跨大西洋奴隸貿易中的角色，並討論賠償問題。

  • 白金漢宮表示，查理三世此行不會迴避奴隸貿易歷史，但不會如外界期待般正式道歉；英國政府也維持既有立場，排除任何經濟賠償可能。

  • 加勒比海共同體希望把賠償列入大英國協政府首腦會議議程，強調這是正義與歷史究責；大英國協秘書長也認為，現在已是討論各種補償方式的時候。

蓋亞那 查理三世

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