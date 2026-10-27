梅根父親涉「兒童色情案」哈利夫婦攜子女離開英國

哈利王子夫人梅根。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 湯瑪斯馬克爾遭指涉兒童色情案後，梅根情緒受衝擊，哈利夫婦也已帶子女暫離英國；但她仍將前往澳洲參與《Junior MasterChef Australia》拍攝。

英國哈利王子 的岳父湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle Sr.）近日遭兒子指控，涉嫌在菲律賓宿霧住處藏有大量涉及未成年人的不雅影像及光碟。哈利與妻子梅根 據報已帶著兒女暫時離開英國，但目的地未公開。梅根的友人透露，她目前情緒相當低落，尤其想到其他可能受害的兒童，更令她難以承受。

Page Six報導，一名與梅根關係密切的友人表示，梅根「真的、真的非常難過」。該友人透露，梅根經常看著女兒莉莉貝 落淚，想到案件中據稱可能存在的受害兒童，更感到心碎。

友人表示：「她自己也有年幼的孩子，這一切實在令人難以承受。」

這名友人還透露，梅根早在相關消息登上新聞之前，就已決定暫時遠離媒體，不再關注相關報導，以維護自己的心理健康。然而，事件曝光後，她仍不斷收到朋友傳來的慰問訊息。友人形容，梅根經歷了一場情緒上的巨大起伏，身心受到嚴重衝擊。

根據報導，湯瑪斯馬克爾涉嫌持有大量兒童性虐待影像，數量據稱可能達數百張，甚至數千張。這些影像據報是其兒子小湯瑪斯近期在父親位於菲律賓的住處發現。小湯瑪斯聲稱，他在箱子中找到相關影像，隨後交給當地執法機關處理。

另一方面，梅根近期仍有工作安排。澳洲電視台第10頻道宣布，她將前往澳洲參與《Junior MasterChef Australia》節目拍攝，以特別嘉賓身分與主持人Poh Ling共同亮相。

梅根表示，答應參與節目是「毫不猶豫就答應的事」，並說：「我很喜歡和自己的孩子一起下廚，因此看到這些年輕新星在廚房裡創作，一定會非常有趣。我迫不及待想看看他們會做出什麼料理。」