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梅根父親涉「兒童色情案」哈利夫婦攜子女離開英國

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哈利王子夫人梅根。（歐新社）
哈利王子夫人梅根。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

湯瑪斯馬克爾遭指涉兒童色情案後，梅根情緒受衝擊，哈利夫婦也已帶子女暫離英國；但她仍將前往澳洲參與《Junior MasterChef Australia》拍攝。

英國哈利王子的岳父湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle Sr.）近日遭兒子指控，涉嫌在菲律賓宿霧住處藏有大量涉及未成年人的不雅影像及光碟。哈利與妻子梅根據報已帶著兒女暫時離開英國，但目的地未公開。梅根的友人透露，她目前情緒相當低落，尤其想到其他可能受害的兒童，更令她難以承受。

Page Six報導，一名與梅根關係密切的友人表示，梅根「真的、真的非常難過」。該友人透露，梅根經常看著女兒莉莉貝落淚，想到案件中據稱可能存在的受害兒童，更感到心碎。

友人表示：「她自己也有年幼的孩子，這一切實在令人難以承受。」

這名友人還透露，梅根早在相關消息登上新聞之前，就已決定暫時遠離媒體，不再關注相關報導，以維護自己的心理健康。然而，事件曝光後，她仍不斷收到朋友傳來的慰問訊息。友人形容，梅根經歷了一場情緒上的巨大起伏，身心受到嚴重衝擊。

根據報導，湯瑪斯馬克爾涉嫌持有大量兒童性虐待影像，數量據稱可能達數百張，甚至數千張。這些影像據報是其兒子小湯瑪斯近期在父親位於菲律賓的住處發現。小湯瑪斯聲稱，他在箱子中找到相關影像，隨後交給當地執法機關處理。

另一方面，梅根近期仍有工作安排。澳洲電視台第10頻道宣布，她將前往澳洲參與《Junior MasterChef Australia》節目拍攝，以特別嘉賓身分與主持人Poh Ling共同亮相。

梅根表示，答應參與節目是「毫不猶豫就答應的事」，並說：「我很喜歡和自己的孩子一起下廚，因此看到這些年輕新星在廚房裡創作，一定會非常有趣。我迫不及待想看看他們會做出什麼料理。」

精華 FAQ

  • 報導指出，湯瑪斯馬克爾被指涉嫌在菲律賓住處藏有大量涉及未成年人的不雅影像及光碟，數量甚至可能達數百張至數千張，並已由其子發現後交給當地執法機關處理。

  • 內文提到，哈利與梅根已帶著兒女暫時離開英國，但實際目的地並未公開。此舉被視為在家族醜聞與媒體壓力下，先讓一家人遠離外界關注。

  • 友人形容梅根非常難過，尤其想到可能受害的兒童更感心碎，也因不斷收到慰問訊息而情緒起伏明顯。不過她仍將赴澳洲參與《Junior MasterChef Australia》拍攝。

莉莉貝 梅根 哈利王子

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