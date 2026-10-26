梅根父親藏女童裸照 報警證物裝滿4箱 哥哥致歉：我保護錯人了

英國哈利王子的妻子梅根。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 湯瑪斯馬克爾被指在菲律賓宿霧藏有疑涉未成年人的不雅影像，小湯瑪斯發現後將4箱證物交警方，並向梅根公開道歉。

英國哈利王子 之妻梅根 的父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle Sr.）近日遭指控，涉嫌在菲律賓宿霧住處藏有大量涉及未成年人的不雅影像及光碟。令人震驚的是，揭發此事的正是多年來始終站在父親這一邊、甚至曾與梅根隔空交鋒的親生兒子小湯瑪斯（Thomas Jr.），他不僅親自將四大箱相關物品送往警方，更公開向妹妹梅根道歉：「我這九年來保護錯人了！」

據英國「太陽報」報導，現年60歲的小湯瑪斯透露，今年7月他為未婚妻的父親尋找備用手機時，替82歲父親一支老舊LG手機充電，沒想到手機重新開機後，竟出現疑似涉及未成年女孩的露骨影像。

他隨後檢查其他電子設備，並聲稱在另一台筆電中發現更多疑似涉及年幼女孩的影像，另外還在攝影集及書籍內頁找到疑似違法光碟與照片。小湯瑪斯形容自己當下受到極大衝擊，直言「嚇壞了」，也對所看到的內容感到噁心與震驚。

小湯瑪斯表示，相關物品被整理裝入四個大型紙箱，這些東西原本是父子倆在2025年1月從墨西哥搬到菲律賓宿霧時，一同運抵新住處的家當。他決定將相關物品交給警方處理，並在周五親自開車將四大箱證物送往宿霧市警局。

面對父親如今遭到嚴重指控，小湯瑪斯的態度也出現180度轉變。他坦言，自己過去多年一直照顧、支持父親，如今卻覺得一切都已經結束，「除非被傳喚出庭作證指控他，否則我這輩子再也不會跟他說任何一句話。」

小湯瑪斯過去曾多次公開替父親發聲，並因梅根與父親長年不睦而與梅根隔空交鋒，如今卻因這起事件改變立場。他更透過媒體向梅根公開道歉：「我真的很抱歉，我現在才知道自己過去九年來一直保護錯了人。」

目前相關物品已交由菲律賓警方處理，實際內容、來源及是否涉及違法行為，仍有待當地執法單位進一步調查確認。湯瑪斯馬克爾是否涉及犯罪，也不能僅憑目前的指控或交付物品予警方便下定論，後續仍須等待警方調查及司法程序結果。