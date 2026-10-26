梅根父親藏女童裸照 報警證物裝滿4箱 哥哥致歉：我保護錯人了
湯瑪斯馬克爾被指在菲律賓宿霧藏有疑涉未成年人的不雅影像，小湯瑪斯發現後將4箱證物交警方，並向梅根公開道歉。
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湯瑪斯馬克爾被指在菲律賓宿霧藏有疑涉未成年人的不雅影像，小湯瑪斯發現後將4箱證物交警方，並向梅根公開道歉。
英國哈利王子之妻梅根的父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle Sr.）近日遭指控，涉嫌在菲律賓宿霧住處藏有大量涉及未成年人的不雅影像及光碟。令人震驚的是，揭發此事的正是多年來始終站在父親這一邊、甚至曾與梅根隔空交鋒的親生兒子小湯瑪斯（Thomas Jr.），他不僅親自將四大箱相關物品送往警方，更公開向妹妹梅根道歉：「我這九年來保護錯人了！」
據英國「太陽報」報導，現年60歲的小湯瑪斯透露，今年7月他為未婚妻的父親尋找備用手機時，替82歲父親一支老舊LG手機充電，沒想到手機重新開機後，竟出現疑似涉及未成年女孩的露骨影像。
他隨後檢查其他電子設備，並聲稱在另一台筆電中發現更多疑似涉及年幼女孩的影像，另外還在攝影集及書籍內頁找到疑似違法光碟與照片。小湯瑪斯形容自己當下受到極大衝擊，直言「嚇壞了」，也對所看到的內容感到噁心與震驚。
小湯瑪斯表示，相關物品被整理裝入四個大型紙箱，這些東西原本是父子倆在2025年1月從墨西哥搬到菲律賓宿霧時，一同運抵新住處的家當。他決定將相關物品交給警方處理，並在周五親自開車將四大箱證物送往宿霧市警局。
面對父親如今遭到嚴重指控，小湯瑪斯的態度也出現180度轉變。他坦言，自己過去多年一直照顧、支持父親，如今卻覺得一切都已經結束，「除非被傳喚出庭作證指控他，否則我這輩子再也不會跟他說任何一句話。」
小湯瑪斯過去曾多次公開替父親發聲，並因梅根與父親長年不睦而與梅根隔空交鋒，如今卻因這起事件改變立場。他更透過媒體向梅根公開道歉：「我真的很抱歉，我現在才知道自己過去九年來一直保護錯了人。」
目前相關物品已交由菲律賓警方處理，實際內容、來源及是否涉及違法行為，仍有待當地執法單位進一步調查確認。湯瑪斯馬克爾是否涉及犯罪，也不能僅憑目前的指控或交付物品予警方便下定論，後續仍須等待警方調查及司法程序結果。
報導指出，梅根父親湯瑪斯馬克爾被指在菲律賓宿霧住處藏有大量疑似涉及未成年人的不雅影像、光碟與照片，但是否構成犯罪仍待調查確認。 發現者是小湯瑪斯，他替父親老舊手機充電後看到可疑內容，接著又在其他設備與書籍中找到更多物品，最後把整理好的4大箱證物親自送交宿霧市警方。 因為他多年來一直支持父親，這次卻親眼看到疑似違法內容，才驚覺自己可能保護錯人。他因此向梅根道歉，並表示若非出庭作證，今後不再與父親聯絡。
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報導指出，梅根父親湯瑪斯馬克爾被指在菲律賓宿霧住處藏有大量疑似涉及未成年人的不雅影像、光碟與照片，但是否構成犯罪仍待調查確認。
發現者是小湯瑪斯，他替父親老舊手機充電後看到可疑內容，接著又在其他設備與書籍中找到更多物品，最後把整理好的4大箱證物親自送交宿霧市警方。
因為他多年來一直支持父親，這次卻親眼看到疑似違法內容，才驚覺自己可能保護錯人。他因此向梅根道歉，並表示若非出庭作證，今後不再與父親聯絡。
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