我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安全退休？延後繳稅≠避稅 提早掌握時間點

封面故事／共餐不用公筷 華人胃癌大增

哈利王子岳父涉私藏「兒少虐待照」鑑識結果1周內出爐

中央社／馬尼拉25日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈利王子夫人梅根。（美聯社）
哈利王子夫人梅根。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

菲律賓警方在梅根父親老湯瑪斯舊居發現疑似兒少色情資料與筆電，鑑識結果預計1周內出爐，梅根則表示早已知悉類似指控。

英國哈利王子之妻、薩塞克斯公爵夫人梅根的父親老湯瑪斯．馬克爾昔日位於菲律賓的住所，據報發現兒少虐待影像及一台筆電。菲國內政部長說，筆電鑑識結果預計一周內出爐。

綜合法新社和美聯社報導，梅根（Meghan Markle）82歲的父親老湯瑪斯．馬克爾（Thomas Markle）先前居住在菲律賓宿霧省（Cebu），據報年初曾中風，左腿截肢，之後返回美國。

菲律賓內政部長芮慕拉（Jonvic Remulla）告訴法新社，菲律賓國家警署（PNP）在接獲報案後，隨即前往查看一名名為湯瑪斯．馬克爾的男子的舊居，發現了大量兒少色情相關資料及一台筆記型電腦。

芮慕拉說：「目前這台筆記型電腦正在進行鑑識調查，我們預計一周內會有完整結果。」

他說，若有足夠證據提出指控，菲國警將與相關執法單位合作，設法找到老湯瑪斯並採取適當法律行動。

他說，報案的人是老湯瑪斯的兒子。

英國小報「太陽報」（The Sun）上周率先報導指出，老湯瑪斯之子、梅根同父異母哥哥小湯瑪斯．馬克爾（Thomas Markle Jr.）在整理父親舊宅物品時，發現疑似兒少虐待影像。

對此，梅根發布聲明表示，對父親遭指控持有兒少虐待影像「感到極度痛心」。

她補充道，早在2018年她就曾看過一封寄給倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）及皇家與專責保護部門（Royalty and Specialist Protection）的信件，內容包含對父親「令人不安且困擾」的類似指控，當時相關單位曾承諾會展開調查。

倫敦都會區警察局表示，已將相關資訊轉交哈利王子夫婦，但未與其他執法機關分享。

梅根強調，基於這些疑慮，她過去已選擇切斷父親與自己子女的聯繫，以保護孩子安全。

哈利王子與梅根2018年在溫莎城堡（Windsor Castle）舉行婚禮時，老湯瑪斯並未出席，父女關係疏遠也因此屢成媒體焦點。

老湯瑪斯目前已透過英國「每日郵報」（Daily Mail）否認所有指控。

精華 FAQ

  • 警方在他位於宿霧省的舊居中，發現大量疑似兒少色情相關資料，以及1台筆記型電腦。當局已將筆電送交鑑識，以確認是否涉及違法持有或散布。

  • 內政部長芮慕拉表示，筆電目前正接受鑑識調查，預計1周內會有完整結果。若證據足夠，警方將與相關執法單位合作，尋找老湯瑪斯並採取法律行動。

  • 梅根發聲明稱對相關指控感到極度痛心，並說她早在2018年就看過類似投訴，當時已為保護孩子安全切斷父親與子女的聯繫。

梅根 哈利王子

上一則

「曾夢想當警察、DJ」 威廉登脫口秀 自曝是諾蘭影迷

延伸閱讀

哈利王子岳父藏「兒少性虐照」遭查 梅根揭父女關係破裂：為保護小孩

哈利王子岳父藏「兒少性虐照」遭查 梅根揭父女關係破裂：為保護小孩
梅根切割生父「8年前已知對方涉兒童性侵圖像」

梅根切割生父「8年前已知對方涉兒童性侵圖像」
哈利、梅根還沒見到查理國王？搬回英國6周 父子僅通話

哈利、梅根還沒見到查理國王？搬回英國6周 父子僅通話
哈利王子喊話「想與威廉和解」嘆有人不希望有好結果

哈利王子喊話「想與威廉和解」嘆有人不希望有好結果

熱門新聞

牛仔褲右前方口袋內側的小口袋，常被許多人當成「零錢袋」使用，但它的誕生其實與零錢無關。（ 圖／AI生成）

牛仔褲神祕小口袋用處是什麼？日本老店曝150年前巧思

2026-10-18 02:00
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

保留至少75%領土控制權…澤倫斯基：凍結現狀願和談

2026-10-21 13:37
烏克蘭總統澤倫斯基16日抵達比利時布魯塞爾，出席歐盟峰會期間的記者會。(美聯社)

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

2026-10-22 00:56
英國前首相蘇納克。(美聯社)

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

2026-10-18 14:50
英國凱特王妃（左）9月陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

2026-10-24 01:50
法國總統馬克宏。(歐新社)

現代瑪麗王后？民怨高 馬克宏卻去席琳狄翁演唱會

2026-10-18 12:41

超人氣

更多 >
中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去
金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾
資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了
谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重
資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關

資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關