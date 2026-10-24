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威廉王子一家與泰勒絲自拍 曾納悶：為何凱爾西一直亂入

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威廉王子10月14日在倫敦訪問阿莫斯獎學金計畫。（美聯社）
威廉王子10月14日在倫敦訪問阿莫斯獎學金計畫。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

威廉王子談及2024年與泰勒絲合照時笑稱，自己曾想把凱爾西「請出畫面」；該自拍後來成為泰勒絲首次公開凱爾西照片的紀念。

英國威廉王子近日談起2024年與美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）、美式足球球星凱爾西（Travis Kelce）及子女的合照時，笑稱自己當時曾試圖把凱爾西移出畫面，希望照片裡只留下自己、泰勒絲及孩子們，沒想到對方不斷入鏡，讓他哭笑不得。

Page Six報導，威廉王子在「葛拉漢諾頓秀」（The Graham Norton Show）中回憶，2024年6月泰勒絲舉行「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）倫敦場期間，他帶著當時10歲的長子喬治王子及9歲的夏綠蒂公主與泰勒絲見面，並留下後來在網路上廣為流傳的自拍照。

「凱爾西一直跑回來，我實在搞不懂他為什麼一直跑回來。」威廉王子笑著說：「我一直想把他移出去，這樣照片裡就只有我、泰勒絲和孩子們了！」

最終公開的自拍照中，泰勒絲站在前方，威廉王子與兩名年長子女則靠在她身旁，笑容滿面。凱爾西站在隊伍後方，同樣對著鏡頭露出笑容，並將右手搭在威廉王子的背上。

但其實這張自拍照對泰勒絲與凱爾西具有特殊意義，因為這是泰勒絲首次在自己的Instagram帳號公開凱爾西的照片。不過，威廉王子坦言，自己當時並不知道這張照片的意義。

泰勒絲與凱爾西的戀情後來持續發展，兩人於2025年8月宣布訂婚，並於同年7月在紐約麥迪遜廣場花園舉行星光熠熠的婚禮。外界當時曾猜測威廉王子與妻子凱特王妃可能出席婚禮，但兩人最終並未現身。

精華 FAQ

  • 他回憶拍照時，原本希望畫面只留下自己、泰勒絲和孩子們，因此看到凱爾西一直入鏡，還一度想把對方移出畫面，場面相當逗趣。

  • 照片拍攝於2024年6月，當時泰勒絲在倫敦舉行時代巡迴演唱會，威廉王子帶著10歲的喬治王子與9歲的夏綠蒂公主前往見面。

  • 因為那是泰勒絲首次在自己的Instagram公開凱爾西的照片，也成為兩人關係的重要公開時刻；但威廉王子當時並不知道這層意義。

泰勒絲

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