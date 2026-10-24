喬治王子住校6周後終於放長假 凱特坦言「很想念他」

英國凱特王妃（左）9月陪同13歲長子喬治王子前往伊頓公學，展開第一天的校園生活。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 喬治王子完成伊頓公學首個學期後返家休假16天，凱特王妃受訪時也直言很想念他，威廉一家將趁假期團聚並低調度過秋季節日。

英國威廉王子與凱特王妃的長子喬治王子 結束在伊頓公學（Eton College）的首個學期，10月23日返回溫莎大公園的家中，與家人共度16天假期。凱特王妃日前走訪慈善機構時，曾向民眾坦言很期待兒子回家，直言「我很想念他」。

英國GB News報導，喬治返家後，威廉與凱特將與3名子女團聚，這也是喬治9月開始寄宿生活以來，一家5口首次在假期期間重聚。伊頓公學校學生預計11月8日返校。

凱特日前走訪位於諾里奇附近霍夫頓的東英吉利兒童安寧療護中心（East Anglia's Children's Hospices，EACH）旗下慈善商店時，曾在咖啡區與民眾聊天，談及即將到來的假期。

68歲的丹妮絲・艾希頓（Denise Ashton）當時與75歲的友人艾西・蘭斯伯勒（Essie Landsborough）在場。艾希頓事後轉述凱特的話說：「她說，她很期待喬治回家，她很想念他。」

艾希頓還透露，凱特提到一家人假期期間可能會外出。

威廉與凱特向來會在孩子放假期間減少公開行程，優先安排家庭相處時間。這次喬治放長假也涵蓋萬聖節與篝火之夜（Bonfire Night）兩項英國秋季節日。

凱特過去曾被拍到為孩子們選購萬聖節服裝，不過，威廉一家通常不會公開分享如何慶祝節日的細節。