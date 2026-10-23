哈利王子岳父藏「兒少性虐照」遭查 梅根揭父女關係破裂：為保護小孩

哈利王子夫人梅根發聲明回應父親遭指控持有兒童性剝削影像。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 梅根父親湯瑪斯馬克爾被指在菲律賓持有大量兒少性虐影像，當地已展開調查；梅根則強調，自己與父親保持距離是為了保護兩名孩子。

英國哈利王子 的妻子梅根 80歲父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle），近日驚爆在菲律賓住處涉嫌持有「數百甚至數千張」兒少性剝削與虐待影像，目前已遭菲律賓調查。

太陽報報導，梅根同父異母的哥哥、60歲的小湯瑪斯聲稱，他在父親位於菲律賓宿霧的舊住所整理物品時，發現大量涉及兒童性虐待的影像材料，隨後向當局通報。

小湯瑪斯表示，相關材料存放在四個裝有電腦及其他物品的箱子內，數量可能「數百張，甚至數千張」。他聲稱已向菲律賓及美國相關單位通報，包括美國聯邦調查局（FBI ）。

路透報導，菲律賓司法部副部長尼古拉斯・泰（Nicholas Ty）證實，負責調查人口販運及網路兒童性虐待案件的專案小組，正在了解此事。

不過，湯瑪斯稱相關說法「全是謊言」，並質疑兒子為何要以這些指控摧毀自己。

對於父親遭調查，梅根發聲明表示，2018年與哈利王子結婚後不久，她便得知父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle）涉及「令人不安的指控」，當時有人向她保證相關事項正在接受調查。近日，隨著湯瑪斯馬克爾遭指控持有涉及兒童性虐待的影像材料，梅根首度表示，多年來不讓父親接觸兒子亞契與女兒莉莉貝，就是為了保護孩子。

據People雜誌報導，45歲的梅根10月23日發表聲明，回應外界對她與82歲父親長期疏遠的質疑。她表示：「我希望現在大家終於能夠理解，儘管多年來有些媒體報導扭曲了事實，但我與父親保持距離、不讓他接觸我們的孩子，只有一個原因：保護他們。」

梅根與哈利王子育有7歲的亞契及5歲的莉莉貝，兩名孩子至今從未與外公見面。

梅根在聲明中表示：「我一直相信，當局也會為其他家庭做同樣的事。」她並說，近期揭露的情況比任何人能想像的都更加令人作嘔，希望司法程序能充分伸張正義，並將無辜兒童的安全與保護放在首位。

她也坦言，對過去24小時內曝光的消息感到「深受打擊」，並表示：「我的心與任何可能受到傷害的孩子同在。」

梅根與父親的關係自2018年惡化。湯瑪斯原定在婚禮上陪女兒步入禮堂，但因狗仔加上健康問題，最終未能出席。當時仍為威爾斯親王的查理，陪伴梅根走過部分紅毯。

湯瑪斯後來承認，婚禮前曾安排狗仔拍攝照片。梅根與哈利2021年接受歐普拉訪問時，也曾談及父女關係破裂。當時梅根表示：「我失去了父親。」