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梅根「復出拍戲」一波三折 友人控Netflix借名宣傳：老套行銷手法

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梅根15日與哈利王子出席活動。(路透)
梅根15日與哈利王子出席活動。(路透)

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文章摘要整理：

梅根被傳將加入《紳士追殺令》第2季宣傳引發討論，友人指Netflix借名炒作，蓋瑞奇則直接否認選角可能。

英國太陽報報導，哈利王子的妻子梅根傳出被Netflix利用為影集「紳士追殺令」（The Gentlemen）第2季宣傳造勢。梅根身邊人士認為，Netflix藉由外界猜測她將加入演出陣容的消息吸引關注；而就在傳聞延燒之際，導演蓋瑞奇（Guy Ritchie）被問到是否可能邀請梅根演出時，以「不可能」回應。

接近梅根的消息人士指出，她被用來協助宣傳「紳士追殺令」第2季：「這是最老套的行銷手法：找一位大明星看劇本，接著放出消息，稱雙方正在洽談，但實際上根本沒有進展到什麼程度。」

該人士還表示，整件事讓哈梅感到不太愉快，並稱：「毫無疑問，Netflix得到了想要的結果：第2季吸引大量觀眾，也獲得許多宣傳。」

太陽報引述影集內部人士說法指出，當梅根的名字被提起時，蓋瑞奇最初的反應是簡單一句「真的嗎？」當他進一步被問到梅根是否真的有機會獲得角色時，據稱回答得更加直接：「不可能。」

「紳士追殺令」首季在Netflix播出後大獲成功，累計串流觀看次數超過7500萬次；第2季上線後的首3周，則吸引約2200萬次觀看。

梅根自2017年拍完影集「無照律師」（Suits）後，便未再接演劇本影視作品。她2022年表示，沒有重返演藝圈的打算：「我已經結束了。我想永遠不要把話說死，但我絕對沒有打算回去演戲。」

太陽報曾報導，梅根有望在蓋瑞奇執導的「紳士追殺令」中飾演一名極具誘惑力的女性角色，當時消息人士稱，她的片酬至少可達100萬英鎊，甚至可能更高。後來，王室作家蒂娜布朗（Tina Brown）在社群平台X發文表示，梅根的選角已撤回，並稱英國反彈聲浪過於強烈，讓這項安排難以繼續。

精華 FAQ

  • 她被外界傳出可能與Netflix影集《紳士追殺令》第2季有關，媒體甚至將她的名字與演出機會連結，進而帶動整季宣傳話題與關注度。

  • 消息人士認為，這種做法是典型的老套行銷：先讓外界相信有大明星看劇本，再放出洽談消息，實際上卻未有實質進展。

  • 蓋瑞奇被問到是否邀梅根演出時，先回一句「真的嗎？」後又直接說「不可能」；而傳聞雖被否認，外界認為Netflix仍成功借勢獲得大量曝光。

Netflix 梅根 哈利王子

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