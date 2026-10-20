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哈利王子揭與黛妃「最後通話」曝喪母後一度感到情感麻木

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哈利王子與妻子梅根10月15日造訪英國諾丁漢的Epic Partners。（路透...
哈利王子與妻子梅根10月15日造訪英國諾丁漢的Epic Partners。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

哈利王子受訪回憶黛妃過世帶來的遺憾與長年罪惡感，坦言曾情感麻木；如今成為父親後逐漸釋懷，並希望幫助他人面對悲傷。

英國哈利王子近日接受《GQ》雜誌專訪，談及母親黛安娜王妃1997年逝世帶給他的傷痛，坦言至今最大的遺憾之一，是當年與母親最後一次通電話時，沒有意識到那竟是永別。他感嘆：「如果我當時知道那是和她的最後一通電話，那段對話會有多麼不同。」哈利表示，直到自己成為父親後，才逐漸放下長年背負的沉重罪惡感，也希望運用自身經歷，幫助其他人走出悲傷。

哈利在10月20日刊出的專訪中表示：「我太早就失去了母親。我曾公開談過，我最大的遺憾之一，就是和她最後一次通電話的那段經歷。」

他接著說：「如果我當時知道那是和她的最後一通電話，那段對話會有多麼不同。而這是我必須獨自承受的事。」

黛安娜王妃1997年8月31日在法國巴黎因車禍身亡，享年36歲，當時哈利只有12歲。他回憶，母親去世時，自己只想和表兄弟姊妹一起奔跑、玩耍，並未真正理解這場悲劇對自己意味著什麼。

哈利也坦言，在公眾注視下承受喪母之痛，讓悲傷變得更加艱難。直到今天，仍經常有人走上前對他說：「我清楚記得1997年8月31日那天，自己身在何處。」

他表示，當身邊不同世代的人都能清楚回憶黛安娜逝世當天的情景，接著看著他或哥哥威廉王子，感嘆兄弟倆當時甚至還未成年，就必須在全球關注下經歷這一切，這種感受格外沉重。

哈利說，自己能做的至少是協助其他人面對悲傷，並鼓勵那些身處人生低谷、覺得日子格外難熬的人，相信自己仍有機會重新站起來。

他近期在一場MasterClass悲傷輔導課程中，也曾談及對母親的思念。哈利透露，自己經常凝視黛安娜的一張舊肖像，思考母親如今會如何看待他的人生。

「我真的可以和她四目相對，她的笑容裡帶著一絲俏皮……我只是覺得自己與她有很深的連結。」哈利說。

他也透露，母親去世後的多年裡，自己曾感到「情感麻木」，甚至因為想到自己可能再次獲得幸福，而覺得不忠、內疚，彷彿快樂就代表辜負了母親。

不過，如今已是兩個孩子父親的哈利，後來逐漸明白，母親應該也希望他能夠幸福。他形容，這個領悟為自己帶來「巨大的心理轉變」。

「這讓我獲得解脫，也讓我以完全不同的眼光看待人生。」他說。

精華 FAQ

  • 他最遺憾的是與黛安娜王妃最後一次通電話時，沒有意識到那是永別，事後一直想像如果當時知道真相，對話會完全不同。

  • 他表示自己多年來一度情感麻木，也常因為想要再次感到幸福而內疚，覺得快樂像是在辜負母親，這種罪惡感長期伴隨他。

  • 成為兩個孩子的父親後，他開始理解母親也希望自己幸福，這個領悟帶來巨大的心理轉變，讓他感到解脫，並希望用經歷幫助他人。

黛妃 黛安娜王妃 哈利王子

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