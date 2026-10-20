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哈利王子喊話「想與威廉和解」嘆有人不希望有好結果

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哈利王子與梅根10月15日造訪英格蘭諾丁漢的社區錄音工作室。（美聯社）
哈利王子與梅根10月15日造訪英格蘭諾丁漢的社區錄音工作室。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

哈利王子在專訪中再度表態盼與威廉和解，認為家庭修復比爭執更重要，但也感嘆有人不希望事情有好結果。

英國哈利王子公開表示，希望與多年來關係疏遠的哥哥威廉王子和解，直言「我希望事情能有好的結果，當然希望」，但也感嘆「有些人不希望事情有好的結果」。

哈利在GQ雜誌10月20日刊出的專訪中指出，家庭和解是當前最重要的事，呼籲人們放下過去，修復親人之間的裂痕。他也談及母親黛安娜王妃1997年逝世，坦言自己對母親最後一通電話的處理方式，至今仍感到遺憾。

現年42歲的哈利在專訪中表示，與哥哥威廉修復關係，是他非常重視的事情。他說，世界上已經有太多事情令人煩心，人們的生活也充滿各種問題，沒有必要繼續讓家庭糾紛延燒。

哈利指出，兄弟姊妹爭執、子女與父母關係破裂，是許多人都可能面對的問題。他在與人交談時，經常聽到類似經歷，因此理解外界為何對他與王室的關係如此關注。

他也鼓勵人們放下過去，嘗試修補家庭關係。「傷痕會永遠留下來，但你如何看待這些事情，以及你抱持什麼樣的心態，還有放下過去，這些都是我會鼓勵每個人去做的事。」哈利說，如果過去發生的某些事情至今仍每天影響自己，要真正放下並不容易。

當訪問者表示，家庭失和並不值得持續糾纏時，哈利回應：「當你身處其中時，要對人們這麼說，並不容易。」

哈利與威廉的關係多年來持續緊張。哈利在2023年出版的回憶錄《Spare》，以及2021年與妻子梅根接受歐普拉專訪、2022年推出Netflix紀錄片期間，公開談及王室內部矛盾。

哈利曾在回憶錄中指控，威廉2019年因梅根問題與他爭執時，曾將他推倒在地；他也透露，威廉曾形容梅根「無禮」，而威廉的妻子凱特王妃則對梅根態度冷淡。此外，哈利還聲稱，威廉與凱特曾鼓勵他在2005年參加派對時穿上納粹服裝。

儘管哈利與45歲的梅根今年8月帶著7歲的亞契王子及5歲的莉莉貝公主搬回英國，兩家人的關係仍未見改善。王室評論人士金西・斯科菲爾德（Kinsey Schofield）表示，威廉已經對哈利「不再抱有期待」，並提及哈梅近期引發的爭議，包括因安全疑慮，在最後一刻讓子女退出新就讀的英國預備學校。

斯科菲爾德認為，哈梅的出現總會帶來議論與干擾，返英後的最初幾周，已顯示王室為何仍對相關情況感到擔憂。威廉與凱特目前尚未公開評論哈利一家返英一事。

精華 FAQ

  • 他最想傳達的是希望與威廉王子修復關係，也認為家庭和解比繼續糾結過去更重要，呼籲大家放下傷痕，避免家庭衝突持續擴大。

  • 哈利認為世界上已經有太多煩心事，不必再讓家庭糾紛延燒；他也指出兄弟姊妹、親子失和很常見，因此更應嘗試修補關係。

  • 報導回顧他在回憶錄《Spare》及與梅根的受訪、紀錄片中多次談及王室衝突，並提到他指控威廉、凱特與納粹服裝事件等爭議。

黛安娜王妃 哈利王子

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