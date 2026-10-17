「不把妻兒拖進恩怨」 威廉傳願與哈利破冰 禁梅根談凱特與孩子
外媒稱威廉有意與哈利破冰，但前提是梅根不得再公開談論凱特與王室子女，兩人兄弟關係是否修復仍待證實。
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外媒稱威廉有意與哈利破冰，但前提是梅根不得再公開談論凱特與王室子女，兩人兄弟關係是否修復仍待證實。
英國王儲威廉王子（Prince William）與弟弟哈利王子（Prince Harry）自2020年哈利夫婦卸下王室職務並移居美國加州後，兄弟情誼急轉直下。然而，近日外媒引述知情人士爆料，威廉已準備與哈利展開對話，試圖化解多年心結，但他也開出一項重要條件，即要求哈利的妻子梅根不得再公開談論妻子凱特王妃及他們的孩子。
據《OK! Magazine》與美國娛樂八卦專欄《Naughty But Nice》記者羅伯舒特（Rob Shuter）引述消息人士透露，現年44歲的威廉並非完全拒絕與42歲的哈利和解，但他堅持梅根必須停止提及凱特與王室子女。知情人士強調，威廉的要求是「不准公開評論、不准私下放話給媒體，更不能把他的妻兒拖進他們的恩怨裡」，並直言妻兒是威廉不可觸碰的底線。
報導指出，雙方目前正著手安排一次電話或視訊通話，屆時兩人的妻子及子女都不會在場，希望讓兄弟倆有機會單獨溝通。今年8月哈利與梅根返回英國長住後，外界也持續關注兄弟倆能否藉此機會修復關係。
事實上，凱特與梅根的妯娌關係長年不睦。兩人最著名的導火線為2018年哈利與梅根大婚前夕的小花童禮服風波。當時英國媒體報導指梅根把凱特氣哭；但梅根於2021年接受美國脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時則公開否認，聲稱事實恰好相反，是凱特讓她傷心落淚，且對方事後已送花與卡片致歉。
此外，哈利於2023年出版的回憶錄《備胎》（Spare）中亦詳述此事件，透露凱特當時因不滿女兒夏綠蒂公主的花童禮服尺寸不合，主張全部重新製作，而梅根則認為透過修改原本的禮服即可解決問題。
針對這次兄弟對話的傳聞，目前均停留在消息人士爆料與媒體報導階段，英國王室尚未對此進行證實。
報導指威廉並非完全拒絕和解，但要求梅根停止提及凱特與王室孩子，且不得公開評論、向媒體放話，避免把妻兒捲入兄弟恩怨。 消息稱雙方正準備安排電話或視訊通話，屆時兩人的妻子與子女都不會在場，讓威廉與哈利能單獨對話，嘗試化解多年心結。 最著名的衝突是2018年哈利與梅根婚禮前夕的小花童禮服風波，英媒曾指梅根把凱特氣哭，但雙方說法不一，爭議也延續至今。
精華 FAQ
報導指威廉並非完全拒絕和解，但要求梅根停止提及凱特與王室孩子，且不得公開評論、向媒體放話，避免把妻兒捲入兄弟恩怨。
消息稱雙方正準備安排電話或視訊通話，屆時兩人的妻子與子女都不會在場，讓威廉與哈利能單獨對話，嘗試化解多年心結。
最著名的衝突是2018年哈利與梅根婚禮前夕的小花童禮服風波，英媒曾指梅根把凱特氣哭，但雙方說法不一，爭議也延續至今。
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