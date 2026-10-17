「不把妻兒拖進恩怨」 威廉傳願與哈利破冰 禁梅根談凱特與孩子

外媒引述知情人士爆料，英國威廉王子（左）已準備與哈利王子（右）化解多年心結；圖為2022年9月10日，威廉和哈利在溫莎城堡外瞻仰已故女王伊莉莎白二世的花圈後並肩而行。 （美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 外媒稱威廉有意與哈利破冰，但前提是梅根不得再公開談論凱特與王室子女，兩人兄弟關係是否修復仍待證實。

英國王儲威廉王子（Prince William）與弟弟哈利王子 （Prince Harry）自2020年哈利夫婦卸下王室職務並移居美國加州後，兄弟情誼急轉直下。然而，近日外媒引述知情人士爆料，威廉已準備與哈利展開對話，試圖化解多年心結，但他也開出一項重要條件，即要求哈利的妻子梅根 不得再公開談論妻子凱特王妃及他們的孩子。

據《OK! Magazine》與美國娛樂八卦專欄《Naughty But Nice》記者羅伯舒特（Rob Shuter）引述消息人士透露，現年44歲的威廉並非完全拒絕與42歲的哈利和解，但他堅持梅根必須停止提及凱特與王室子女。知情人士強調，威廉的要求是「不准公開評論、不准私下放話給媒體，更不能把他的妻兒拖進他們的恩怨裡」，並直言妻兒是威廉不可觸碰的底線。

報導指出，雙方目前正著手安排一次電話或視訊通話，屆時兩人的妻子及子女都不會在場，希望讓兄弟倆有機會單獨溝通。今年8月哈利與梅根返回英國長住後，外界也持續關注兄弟倆能否藉此機會修復關係。

事實上，凱特與梅根的妯娌關係長年不睦。兩人最著名的導火線為2018年哈利與梅根大婚前夕的小花童禮服風波。當時英國媒體報導指梅根把凱特氣哭；但梅根於2021年接受美國脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時則公開否認，聲稱事實恰好相反，是凱特讓她傷心落淚，且對方事後已送花與卡片致歉。

此外，哈利於2023年出版的回憶錄《備胎》（Spare）中亦詳述此事件，透露凱特當時因不滿女兒夏綠蒂公主的花童禮服尺寸不合，主張全部重新製作，而梅根則認為透過修改原本的禮服即可解決問題。

針對這次兄弟對話的傳聞，目前均停留在消息人士爆料與媒體報導階段，英國王室尚未對此進行證實。