我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／4.12億打造的道奇豪華艦隊4戰沉沒 教頭羅伯茲這麼說

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

重返9年前宣布訂婚後造訪城市 哈梅返英首度同框做1事

編譯中心／綜合15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)，兩人...
英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)，兩人一起裝飾生日紙杯蛋糕。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

哈利與梅根返英後首度同框現身諾丁漢，走訪多個慈善機構並與民眾互動，重現9年前造訪城市的公益行程，但外界對兩人的王室爭議與安全隱私疑慮仍未消退。

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan）15日在英格蘭中部城市諾丁漢（Nottingham）公開露面，這是兩人返回英國後首次一同出席公開活動。他們重返九年前宣布訂婚後曾造訪的城市，走訪多個青年及社區慈善機構，與學童及支持者交流。

路透報導，哈利與梅根兩個月前帶著兩名子女從美國加州搬回英國，令國王及其他王室成員感到震驚。兩人自2020年退出王室、移居美國後，持續受到外界關注，過去也曾多次公開批評哈利的王室家人。

夫婦倆15日首先造訪一間由青年及社區慈善機構經營的錄音室。哈利去年宣布向該機構捐款110萬英鎊（約146萬美元），錄音室其後獲得這筆捐款。

兩人接著前往致力解決糧食及貧窮問題的慈善機構Himmah。2017年倫敦格蘭菲塔（Grenfell Tower）大火發生後，梅根曾推出烹飪書籌款，並將部分銷售所得1萬英鎊（約1.32萬美元）捐給該機構。行程最後一站則是另一家曾獲夫婦倆支持、致力協助年輕人的慈善機構。

相較於2017年兩人造訪諾丁漢時獲得民眾熱烈歡迎，這次活動氣氛較為低調，但仍有約100名學童及支持者到場，現場亦聚集大批媒體。一名女子向梅根送上大束鮮花並擁抱她，另有支持者向她表達理解與支持，令梅根看來相當感動。兩人觀看了烹飪課程，並親自穿上廚師圍裙，參與準備食物包裹的工作，並一起裝飾生日紙杯蛋糕，與民眾親切互動。

自退出王室以來，哈利與梅根因多次談及王室內部關係而備受爭議。民調顯示，多數英國民眾對兩人持負面看法，但年輕群體的態度相對友善。

哈利此前單獨公開露面時曾表示，很高興再次踏上家鄉土地。不過，兩人返英後仍面臨安全及隱私問題，新居住地址一直保密，且未住在王室住所。出於安全考量，兩人的子女開學不久後便須安排轉學。夫婦倆的發言人也譴責部分歐洲狗仔隊侵犯他們的隱私。

返英後首次公開露面，英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nott...
返英後首次公開露面，英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)。(美聯社)

精華 FAQ

  • 兩人15日在英格蘭中部城市諾丁漢公開露面，這是返回英國後首次一同出席公開活動。他們造訪青年與社區慈善機構，並與學童、支持者近距離交流。

  • 夫婦倆先到錄音室了解由青年與社區慈善機構推動的計畫，接著前往關注糧食與貧窮問題的Himmah，最後還參與食物包裹準備與生日紙杯蛋糕裝飾。

  • 因兩人自2020年退出王室後多次公開談及王室關係，長期引發爭議。如今返英又面臨安全與隱私問題，新住址保密、子女也需轉學，外界持續高度關注。

加州 梅根 哈利王子

上一則

Google AI新聞計畫 400媒體授權內容 OpenAI倫敦員工高薪曝光

下一則

馬斯克附和川普促澤倫斯基下台 稱烏星盾限速不干他的事

延伸閱讀

哈利、梅根還沒見到查理國王？搬回英國6周 父子僅通話

哈利、梅根還沒見到查理國王？搬回英國6周 父子僅通話
哈利王子回憶2019年低潮 卸下王室職務前曾陷憂鬱

哈利王子回憶2019年低潮 卸下王室職務前曾陷憂鬱
梅根與諾貝爾和平獎得主倫敦共進下午茶 全身行頭受矚

梅根與諾貝爾和平獎得主倫敦共進下午茶 全身行頭受矚
哈利王子曾從軍10年 坦言退伍後「失去部分人生目標」

哈利王子曾從軍10年 坦言退伍後「失去部分人生目標」

熱門新聞

泰國王后蘇堤達（Queen Suthida）首次單獨駕駛「獅鷲」（Gripen）戰機。（美聯社）

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

2026-10-09 11:35
葉門青年運動叛軍10日發射一枚飛彈襲擊沙烏地阿拉伯首都利雅德哈立德國王國際機場，造成至少12人死亡，包括一名美國公民，以及309人受傷。圖為事發後有救護車停在哈立德國王國際機場外。（路透）

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

2026-10-10 20:44
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

2026-10-12 13:35
南非人權鬥士、國際刑事法院前法官皮萊9日獲頒諾貝爾和平獎。（美聯社）

川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了

2026-10-10 23:15
中國外交部發言人毛寧。(路透資料照)

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

2026-10-08 09:00
圖為大英博物館。（路透）

大英博物館康熙瓷碗離奇掉落 一下毀了2件中國珍品

2026-10-12 12:17

超人氣

更多 >
習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐
白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同
17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊
「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...

「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...
水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子

水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子