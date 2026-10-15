哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

返英後首次公開露面，英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 哈利與梅根返英後首度同場亮相，重訪諾丁漢並探訪多家慈善機構，與學童及支持者互動，現場反應較溫和但仍不乏支持聲音。

英國哈利王子 （Prince Harry）與妻子梅根 （Meghan）15日在英格蘭中部城市諾丁漢（Nottingham）公開露面，這是兩人返回英國後首次一同出席公開活動。他們重返九年前宣布訂婚後曾造訪的城市，走訪多個青年及社區慈善機構，與學童及支持者交流。

路透報導，哈利與梅根兩個月前帶著兩名子女從美國加州 搬回英國，令國王及其他王室成員感到震驚。兩人自2020年退出王室、移居美國後，持續受到外界關注，過去也曾多次公開批評哈利的王室家人。

夫婦倆15日首先造訪一間由青年及社區慈善機構經營的錄音室。哈利去年宣布向該機構捐款110萬英鎊（約146萬美元），錄音室其後獲得這筆捐款。

兩人接著前往致力解決糧食及貧窮問題的慈善機構Himmah。2017年倫敦格蘭菲塔（Grenfell Tower）大火發生後，梅根曾推出烹飪書籌款，並將部分銷售所得1萬英鎊（約1.32萬美元）捐給該機構。行程最後一站則是另一家曾獲夫婦倆支持、致力協助年輕人的慈善機構。

相較於2017年兩人造訪諾丁漢時獲得民眾熱烈歡迎，這次活動氣氛較為低調，但仍有約100名學童及支持者到場，現場亦聚集大批媒體。一名女子向梅根送上大束鮮花並擁抱她，另有支持者向她表達理解與支持，令梅根看來相當感動。兩人觀看了烹飪課程，並親自穿上廚師圍裙，參與準備食物包裹的工作，並一起裝飾生日紙杯蛋糕，與民眾親切互動。

自退出王室以來，哈利與梅根因多次談及王室內部關係而備受爭議。民調顯示，多數英國民眾對兩人持負面看法，但年輕群體的態度相對友善。

哈利此前單獨公開露面時曾表示，很高興再次踏上家鄉土地。不過，兩人返英後仍面臨安全及隱私問題，新居住地址一直保密，且未住在王室住所。出於安全考量，兩人的子女開學不久後便須安排轉學。夫婦倆的發言人也譴責部分歐洲狗仔隊侵犯他們的隱私。

英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)，兩人一起裝飾生日紙杯蛋糕。(路透)