哈利、梅根還沒見到查理國王？搬回英國6周 父子僅通話

英國哈利王子（左）與妻子梅根（右）8月底結束6年北美生活，從加州搬回英國。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 哈利、梅根搬回英國後暫未見查理國王，雖有通話但受王室行程與新書爭議影響，父子和解仍有變數。

英國哈利王子 （Prince Harry）與妻子梅根 （Meghan Markle）8月底結束6年北美生活，從加州 搬回英國，住進科茲窩（Cotswolds）鄉間。美國八卦媒體「Page Six」引述消息人士報導，兩人目前仍處於「蜜月期」，但至今沒有與查理國王（King Charles III）見面。

消息人士說，哈利據信已和父親多次通話，但父子尚未碰面。原因之一，是查理與卡蜜拉王后（Queen Camilla）這幾周一直在蘇格蘭度假，其中包括入住巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle），與哈利疏遠的兄長威廉王子（Prince William）、凱特王妃（Princess Catherine）及三名子女同聚。國王夫婦目前雖偶爾回倫敦開會，但10月27日又要出訪加勒比海，哈利夫婦短期內恐怕難與國王見面。

不過，父子和解仍有希望。一名王室內部人士說，所有人都希望父子能建立更親近、更私下的關係，只是「每次見面或通話都外洩，並沒有幫助」。

另一個不利因素，是哈利的舅舅史賓賽（Charles Spencer）的新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」（Swan Song: Diana, My Sister）。該書目前高踞暢銷榜，消息人士稱史賓賽拿到400萬英鎊報酬。書中指稱，黛安娜1997年過世後，查理曾在電話中惡狠狠地說，她很快就會被世人遺忘。國王的發言人已嚴正否認。另一名消息人士說，哈利夏天才與舅舅同行，讓外界覺得兩人關係良好，國王對這本書非常憤怒。

消息人士說，哈利與梅根考慮回英國已有數年。夫婦倆是在暑假後才決定離開加州蒙特西托（Montecito）豪宅，暑假期間，查理曾與孫子女團聚，一家人也造訪了黛安娜的祖宅奧爾索普（Althorp）。他們打算至少待到明年夏天，讓7歲的兒子阿奇（Archie）與5歲的女兒莉莉貝特（Lilibet）讀完這個學年。期間，哈利可籌備紀念黛安娜逝世30周年的紀錄片，並主導明年在伯明罕舉行的無敵運動會（Invictus Games），也有望等到英國政府提供他期待已久的武裝安全護衛。夫婦倆形容這次是「延長停留」，仍保留加州與葡萄牙的住所，以「國際家庭」方式生活。

至於聖誕節，為避免再掀「聖誕危機」式的報導，夫婦倆不打算前往桑德靈厄姆（Sandringham）與國王及威廉一家共度，將留在目前借住的北安普敦郡金融家魏斯（Ian Wace）莊園小屋，或返回加州，梅根的母親朵莉雅雷格蘭（Doria Ragland）也會同行。一名宮廷人士說，王室有階級之分，國王就是老闆，最好不要讓自己陷入尷尬處境。哈利夫婦與威廉夫婦已多年沒有交談，上次見面是2022年伊麗莎白二世女王過世後。

兩人預計近日首度在英國公開同台，本周四將前往諾丁漢（Nottingham），也就是2017年宣布訂婚後首次聯合露面的城市。梅根則在上周三於倫敦克拉里奇酒店（Claridge's）與巴基斯坦教育倡議人士馬拉拉（Malala Yousafzai）喝下午茶，是她返英後首度在倫敦現身。