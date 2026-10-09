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梅根倫敦現身 與諾貝爾和平獎得主馬拉拉共進下午茶

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梅根近年除了持續參與慈善工作，也逐步拓展品牌事業，並以穿搭風格受到關注。(美聯社...
梅根近年除了持續參與慈善工作，也逐步拓展品牌事業，並以穿搭風格受到關注。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

梅根與哈利返英後在倫敦會見馬拉拉，兩人在梅費爾酒店下午茶敘舊，並因相似的中性色穿搭與高價造型成為焦點。

與哈利王子返回英國後，梅根（Meghan Markle）首度在倫敦市中心露面，同行者是諾貝爾和平獎得主、女性人權倡議者馬拉拉（Malala Yousafzai）。每日郵報(Dailymail)報導，兩人日前在倫敦梅費爾區（Mayfair）的克拉里奇酒店（Claridge's Hotel）共度下午茶時光，坐在酒店內一張角落的雙人桌旁交談。離開酒店時，兩人被路人認出，吸引外界注意。

▲ 影片來源： X平台＠PageSix（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

梅根現年45歲，馬拉拉29歲，她們的交情始於2020年，當時兩人共同參與一場線上對談，討論少女接受教育的重要性。馬拉拉出生於巴基斯坦，曾因塔利班勢力反對少女受教育而遭到攻擊，倖存後持續投入相關工作，2014年以17歲之齡獲頒諾貝爾和平獎，目前居住在英國伯明罕。

報導指出，馬拉拉致力於人權及少女教育，梅根則曾是英國王室的工作成員，離開王室後持續參與慈善活動，近年也投入個人生活風格品牌As Ever的經營。兩人此次在倫敦會面，延續了自2020年共同參與女孩教育議題以來的交情。

巧合的是，當天兩人的穿搭也呈現相近風格，都以棕色、米色等中性色系為主，搭配俐落剪裁的褲裝及外套。梅根穿著洛杉磯品牌Co Collections售價630英鎊的麥穗色喀什米爾羊絨毛衣，搭配Ralph Lauren售價1700英鎊的象牙白寬褲、Saint Laurent售價795英鎊的樂福鞋，以及英國品牌Tove售價1695英鎊的焦糖棕披肩式大衣。她另搭配珠寶及香奈兒包包，整套造型估計價值2萬6082英鎊。

馬拉拉當天則穿著棕色與米色條紋喇叭褲，搭配合身米色西裝外套及棕色尖頭高跟鞋，整體造型呼應秋季色調。

梅根近年除了持續參與慈善工作，也逐步拓展品牌事業，並以穿搭風格受到關注。此次與馬拉拉相約喝下午茶，兩人相似的服裝色系也成為當天會面的話題之一。

精華 FAQ

  • 梅根此次在倫敦市中心與諾貝爾和平獎得主馬拉拉見面，地點是梅費爾區的克拉里奇酒店，兩人被拍到在角落雙人桌旁邊喝下午茶邊交談。

  • 兩人的交情始於2020年，當時她們共同參與一場線上對談，主題是少女接受教育的重要性，因此之後持續維持聯繫，並在倫敦再次會面。

  • 兩人都選擇棕色、米色等秋季感中性色系，風格俐落。梅根穿著多件名牌單品，加上珠寶與香奈兒包包，整套造型估計價值2萬6082英鎊。

梅根 諾貝爾 巴基斯坦

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