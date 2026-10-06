涉淫魔案身敗名裂 英王胞弟安德魯王子控警不當逮捕
英王查理三世胞弟安德魯就2月遭逮捕及住處遭搜索一事提告，要求法院裁定警方行動是否合法，案件源於其與艾普斯坦的爭議。
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英王查理三世胞弟安德魯就2月遭逮捕及住處遭搜索一事提告，要求法院裁定警方行動是否合法，案件源於其與艾普斯坦的爭議。
英王查理三世的弟弟、前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）今年2月因涉嫌公職人員行為不當遭警方逮捕後，現對負責調查的泰晤士河谷警察廳提出法律訴訟，要求法院裁定警方逮捕及搜索行動是否合法。法院預定8日開庭審理。
CNN報導，安德魯針對警方今年2月取得的搜索令提出司法覆核。警方當時曾搜索他位於英格蘭東部山均漢姆堡（Sandringham Estate）的伍德農場（Wood Farm）住所，以及他先前位於溫莎大公園的皇家莊園（Royal Lodge）。
泰晤士河谷警察廳5日向CNN證實，相關法律程序正在進行，因此不願進一步評論。英國每日電訊報4日率先披露安德魯提起訴訟的消息。
安德魯現年66歲，今年2月19日生日當天在諾福克郡莊園住所遭警方逮捕，隨後被帶往艾爾舍姆警察局接受問訊近12小時後獲釋。他當時並未遭到起訴，但警方表示調查仍在持續。
安德魯成為英國王室數百年歷史上首位遭逮捕的資深王室成員。案件源於他與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的長期關係。英國警方此前調查安德魯擔任英國貿易特使期間，是否曾向艾普斯坦洩漏政府機密文件。
安德魯強烈否認所有不當行為，並否認曾利用貿易特使身分謀取私人利益。2019年，他接受BBC訪問談及與艾普斯坦的關係後引發巨大爭議，隨後退出王室公務。
相關爭議近年持續延燒。艾普斯坦性侵案主要指控者朱弗蕾（Virginia Giuffre）2025年出版遺作回憶錄，指控安德魯在她未成年時對她性侵；安德魯否認相關指控及曾與朱弗蕾見面。朱弗蕾同年4月自殺身亡，終年41歲。
查理三世其後褫奪安德魯的王子頭銜。隨著英警方調查持續，安德魯此次提出司法覆核，也成為艾普斯坦醜聞延伸出的最新法律發展。
他主張警方2月取得的搜索令及後續逮捕、搜索行動可能不合法，因此向法院聲請司法覆核，要求檢視泰晤士河谷警察廳的執法程序是否適當。 警方曾搜索他位於山均漢姆堡的伍德農場住所，以及溫莎大公園的皇家莊園。安德魯在2月19日生日當天被捕，訊問近12小時後獲釋，當時未被起訴。 因為安德魯是英王查理三世的弟弟，且被認為是英國王室數百年來首位遭逮捕的資深成員，案件又與艾普斯坦醜聞及涉密文件調查相關，政治與王室意義都很大。
精華 FAQ
他主張警方2月取得的搜索令及後續逮捕、搜索行動可能不合法，因此向法院聲請司法覆核，要求檢視泰晤士河谷警察廳的執法程序是否適當。
警方曾搜索他位於山均漢姆堡的伍德農場住所，以及溫莎大公園的皇家莊園。安德魯在2月19日生日當天被捕，訊問近12小時後獲釋，當時未被起訴。
因為安德魯是英王查理三世的弟弟，且被認為是英國王室數百年來首位遭逮捕的資深成員，案件又與艾普斯坦醜聞及涉密文件調查相關，政治與王室意義都很大。
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