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涉淫魔案身敗名裂 英王胞弟安德魯王子控警不當逮捕

編譯中心／綜合5日電
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英王查理的弟弟安德魯安德魯2026年2月19日在英國艾爾沙姆警察局乘車離開。當天...
英王查理的弟弟安德魯安德魯2026年2月19日在英國艾爾沙姆警察局乘車離開。當天，他因涉嫌瀆職被捕，此前美國司法部公布更多與已故金融家兼性犯罪者艾普斯坦有關的紀錄。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

英王查理三世胞弟安德魯就2月遭逮捕及住處遭搜索一事提告，要求法院裁定警方行動是否合法，案件源於其與艾普斯坦的爭議。

英王查理三世的弟弟、前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）今年2月因涉嫌公職人員行為不當遭警方逮捕後，現對負責調查的泰晤士河谷警察廳提出法律訴訟，要求法院裁定警方逮捕及搜索行動是否合法。法院預定8日開庭審理。

CNN報導，安德魯針對警方今年2月取得的搜索令提出司法覆核。警方當時曾搜索他位於英格蘭東部山均漢姆堡（Sandringham Estate）的伍德農場（Wood Farm）住所，以及他先前位於溫莎大公園的皇家莊園（Royal Lodge）。

泰晤士河谷警察廳5日向CNN證實，相關法律程序正在進行，因此不願進一步評論。英國每日電訊報4日率先披露安德魯提起訴訟的消息。

安德魯現年66歲，今年2月19日生日當天在諾福克郡莊園住所遭警方逮捕，隨後被帶往艾爾舍姆警察局接受問訊近12小時後獲釋。他當時並未遭到起訴，但警方表示調查仍在持續。

安德魯成為英國王室數百年歷史上首位遭逮捕的資深王室成員。案件源於他與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的長期關係。英國警方此前調查安德魯擔任英國貿易特使期間，是否曾向艾普斯坦洩漏政府機密文件。

安德魯強烈否認所有不當行為，並否認曾利用貿易特使身分謀取私人利益。2019年，他接受BBC訪問談及與艾普斯坦的關係後引發巨大爭議，隨後退出王室公務。

相關爭議近年持續延燒。艾普斯坦性侵案主要指控者朱弗蕾（Virginia Giuffre）2025年出版遺作回憶錄，指控安德魯在她未成年時對她性侵；安德魯否認相關指控及曾與朱弗蕾見面。朱弗蕾同年4月自殺身亡，終年41歲。

查理三世其後褫奪安德魯的王子頭銜。隨著英警方調查持續，安德魯此次提出司法覆核，也成為艾普斯坦醜聞延伸出的最新法律發展。

精華 FAQ

  • 他主張警方2月取得的搜索令及後續逮捕、搜索行動可能不合法，因此向法院聲請司法覆核，要求檢視泰晤士河谷警察廳的執法程序是否適當。

  • 警方曾搜索他位於山均漢姆堡的伍德農場住所，以及溫莎大公園的皇家莊園。安德魯在2月19日生日當天被捕，訊問近12小時後獲釋，當時未被起訴。

  • 因為安德魯是英王查理三世的弟弟，且被認為是英國王室數百年來首位遭逮捕的資深成員，案件又與艾普斯坦醜聞及涉密文件調查相關，政治與王室意義都很大。

查理三世

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