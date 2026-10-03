哈利王子曾從軍10年 坦言退伍後「失去部分人生目標」

哈利王子9月23日在紐約出席「柯林頓全球倡議」（Clinton Global Initiative）年度會議並登台演講。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 哈利王子在北約演說中分享退伍心境，表示脫下軍服後失去部分目標與身分，並說明創辦永不屈服運動會的初衷，盼協助退伍軍人重建人生。

英國哈利王子 日前以視訊方式出席北約 軍事委員會會議，談及自己結束英國陸軍生涯後的轉變。他坦言，脫下軍服時，感覺自己「不只是失去一份職業，也失去了部分人生目標與身分」，並分享創辦「永不屈服運動會」（Invictus Games）的初衷，希望協助退伍軍人重新找到人生方向。

42歲的哈利於2005年至2015年服役英國軍隊長達10年，曾兩度赴阿富汗 服役。他日前在布魯塞爾北約總部，以視訊方式出席北約軍事委員會會議。

Page Six報導，哈利在演說中談到軍人退役後面對的轉換期，以及返家後所能獲得的資源不足：「我對那種轉變有所了解。當我脫下軍服時，我感覺自己失去的不只是一份職業，而是部分的人生目標與身分。」

哈利表示，自己很幸運身為王室成員，仍有「另一種服務的方式」，因此創辦永不屈服運動會，幫助其他人找到前進的道路。

他強調：「永不屈服不是一項體育賽事。體育只是我們使用的工具之一，我們的使命遠比這更大。」他說，這項運動希望重建參與者的人生目標與信心、強化家庭與社區，並協助退伍軍人重新融入社會。

哈利也表示，永不屈服運動會正逐漸連結不同國家，讓各國能在復原、康復、心理健康及服役後生活等方面互相學習。

他特別提到受傷及身患疾病的退伍軍人在離開軍隊後仍能發揮影響力。「他們可能永遠不會再穿上軍服，但他們仍然可以領導、仍然可以服務，仍然可以強化自己的社區與國家，也可以成為我們最值得信賴的榜樣，尤其是下一代。」

除了北約演說，哈利同日也意外現身倫敦帝國戰爭博物館舉行的「United for Freedom」慈善晚宴，身穿深藍色晚禮服向現場人士揮手致意。

哈利近期返回英國後活動頻繁，此前出席紐約「柯林頓全球倡議」年度會議時談論人工智慧風險，演講約7分鐘後因技術故障中斷，約40分鐘後重返舞台時笑稱：「AI闖進了我的演講。」