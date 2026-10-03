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凱特王妃登門接送 94歲婦淡定：我根本不認識名人

編譯中心／綜合2日電
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凱特王妃原本想協助94歲奶奶史黛拉．德魯伊特走出家門，她還堅持表示：「我喜歡自己...
凱特王妃原本想協助94歲奶奶史黛拉．德魯伊特走出家門，她還堅持表示：「我喜歡自己的事情自己來。」（取材自＠princeandprincessofwales Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

凱特王妃出席西薩塞克斯郡志工小巴50周年活動，親自接送長者參加午餐會，94歲婦人對名人接送毫無興趣的反應成為亮點。

英國威爾斯王妃凱特近日親自搭乘社區小巴，接送高齡居民參加午餐聚會，沒想到其中一名94歲奶奶得知「有名人要來接妳」時，反應卻淡定得讓人會心一笑。她直接回了一句：「我根本不認識什麼名人。」直到凱特真的出現在家門口，這場宛如「皇室接送服務」的驚喜行程才正式揭開序幕。

綜合外媒報導，凱特王妃於9月30日前往英國西薩塞克斯郡普爾伯勒（Pulborough），參與當地志工組織「West Sussex Minibus」成立50周年活動。這項服務主要協助行動不便、居住偏遠或缺乏交通工具的長者外出購物、看診及參加社交活動。

當天凱特身穿剪裁俐落的灰色套裝，登上其中一輛小巴，跟著志工挨家挨戶接送乘客，再陪同大家前往當地的午餐聚會。

其中一站，就是94歲奶奶史黛拉．德魯伊特（Stella Drewett）的家。工作人員事前只向德魯伊特透露，當天會有「一位名人」陪她前往，沒想到她完全沒被吊起胃口，反而乾脆地回答：「我根本不認識什麼名人。」直到凱特親自走到門口，笑著向她道早安，才揭曉這位神祕嘉賓的身分。

不過，即使王妃突然現身，德魯伊特依舊相當自在。凱特原本想協助她走出家門，她還堅持表示：「我喜歡自己的事情自己來。」凱特聽完也笑著回應：「我就知道，那我跟著妳。」之後才陪著她使用助行器一路走到小巴旁，再扶她上車。

此外，凱特前往普爾伯勒村會堂參加每周午餐會。活動期間，她與75歲的Lynda Jones坐在一起聊天，談到家務時表示：「我很喜歡洗碗，真的很喜歡。」她並透露威廉王子負責擦乾碗盤，兩人可說是「很有默契的搭檔」，也會讓3個孩子一起幫忙。現場一名賓客聽後笑說：「很好，有志願者了！」

巧合的是，已故英女王伊麗莎白二世也曾被指喜歡洗碗。王室作家Valentine Low過去接受《Hello!》節目訪問時透露，英女王在巴爾莫勒爾城堡（Balmoral）度假期間，曾親自負責洗碗。

英國威爾斯王妃凱特（Kate Middleton）近日親自搭乘社區小巴，接送高齡...
英國威爾斯王妃凱特（Kate Middleton）近日親自搭乘社區小巴，接送高齡居民參加午餐聚會。（取材自＠princeandprincessofwales Instagram）

精華 FAQ

  • 她前往英國西薩塞克斯郡普爾伯勒，參與當地志工組織 West Sussex Minibus 成立50周年活動，並實際搭乘小巴接送長者。

  • 因為工作人員只說會有一位名人來接她，她卻淡定回應「我根本不認識什麼名人」，直到凱特本人出現在門口才知道驚喜。

  • 她提到自己很喜歡洗碗，威廉王子負責擦乾碗盤，兩人分工默契，也會讓3個孩子一起幫忙，現場氣氛相當輕鬆。

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