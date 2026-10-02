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威廉兄弟僵持：黛妃親弟拒站隊 但坦言「更常連絡哈利」

世界新聞網／輯
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威廉與哈利兄弟倆近年關係不睦。（美聯社）
威廉與哈利兄弟倆近年關係不睦。（美聯社）

英國已故黛安娜王妃的弟弟史賓塞Charles Spencer）近日受訪談及與外甥威廉王子及哈利王子的關係，透露自己比較常與哈利聯絡。他表示，自己並不站在任何一方，只是認為哈利有時可能更需要他的支持，因此「我從哈利那裡聽到的消息更多」。

People報導，62歲的史賓塞近日接受主持人凱蒂・庫瑞克（Katie Couric）的Podcast訪問，談論他為姊姊黛安娜撰寫的回憶錄「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」（Swan Song: Diana, My Sister）。

談到與44歲威廉及42歲哈利的關係，史賓塞表示，兩個外甥在成年後，他一直採取較少介入的態度。「我真的只是一個年長的舅舅。我一直認為，自從黛安娜去世後，只要他們需要，我就在；如果不需要，我就不在。」他說，「我想，他們都是40多歲的男人，可以決定要不要與我有關係。」

不過，史賓塞透露自己與哈利的聯絡比威廉頻繁。「我不站在任何人的一邊，但我認為，有些時候哈利可能更需要我。所以，我從哈利那裡聽到的消息更多，但這並不代表我完全偏向誰，我只是他們的舅舅。」

威廉與哈利過去6年隔閡極深，但隨著哈利一家搬回英國，外界好奇兄弟倆是否能拉近距離。

對於哈利一家四口返回英國一事，史賓塞表示自己事前並不知情。他認為，哈利畢竟是英國人，希望孩子也能接觸英國文化，因此這次回英生活「是有道理的」。

史賓塞說：「我想，哈利畢竟是英國人，也希望自己的孩子擁有那種文化，所以這是合理的。我認為，當兩個來自不同文化的人結婚時，你其實不希望自己的文化被遺忘。」

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