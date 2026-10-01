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凱特透露喜歡洗碗 威廉王子負責擦乾「我們合作得很好」

世界新聞網／輯
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凱特王妃（左）與Lynda Jones交談。(路透)
凱特王妃（左）與Lynda Jones交談。(路透)

英國凱特王妃（Kate Middleton）近日透露，她最喜歡做的家務是洗碗，而丈夫威廉王子（Prince William）則負責把碗盤擦乾，笑稱兩人「合作得很好」。

44歲的凱特9月30日前往英格蘭西薩塞克斯郡普爾伯勒（Pulborough），參觀由志願者營運的West Sussex Minibus社區交通服務，了解這項服務如何協助居民維持社交聯繫、減少孤獨感。

凱特當天搭乘其中一輛小巴，與志願者一起接載居民，之後前往普爾伯勒村會堂參加每周午餐會。活動期間，她與75歲的Lynda Jones坐在一起聊天，談到家務時表示：「我很喜歡洗碗，真的很喜歡。」

現場一名賓客聽後笑說：「很好，有志願者了！」

當被問到威廉是否會幫忙時，凱特回答：「他負責擦乾。我們合作得很好，而且我們會讓孩子們一起參與。」凱特與威廉育有13歲的喬治王子（Prince George）、11歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）及8歲的路易王子（Prince Louis）。

凱特當天到訪的午餐會定期讓當地居民聚在一起聊天、參與活動及互相陪伴。她表示，自己希望親自來看看活動內容，「因為我想知道這裡到底是怎麼回事」。

巧合的是，已故英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）也曾被指喜歡洗碗。王室作家Valentine Low過去接受《Hello!》節目訪問時透露，英女王在巴爾莫勒爾城堡（Balmoral）度假期間，曾親自負責洗碗。

Low表示，英國前首相梅傑（John Major）任內，首相每年9月都會前往巴爾莫勒爾度過一個周末，當地有時會舉行燒烤活動。過去菲立普親王（Prince Philip）及安德魯王子（Prince Andrew）會負責烤香腸等食物，而飯後則由英女王洗碗。

Low回憶，當時有人起身想幫忙，卻被告知：「不，不，女王喜歡做這件事。」

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