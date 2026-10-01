「她動真心了」 親弟曝黛妃婚前明知查理不愛自己仍嫁他

倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 史賓塞稱黛安娜婚前確實真心愛著查理王子。

史賓塞稱黛安娜婚前確實真心愛著查理王子。 重點二： 黛安娜得知查理不愛她，仍選擇步入婚姻。

黛安娜得知查理不愛她，仍選擇步入婚姻。 重點三：新書與受訪內容再掀威廉面對家族創傷爭議。

AI摘要 文章摘要整理： 黛安娜王妃弟弟史賓塞受訪指出，姊姊婚前明知查理王子不愛自己，仍因真心與年輕衝動選擇結婚，並在新書與訪談中再度引發王室爭議。

英國已故黛安娜王妃 的弟弟史賓塞（Charles Spencer）近日受訪表示，黛安娜1981年與時任查理王子結婚前，確實「真心愛著」對方。儘管查理王子曾在婚禮前一天告訴她「我不愛你，但我還是會娶你」，黛安娜最終仍選擇步入婚姻。史賓塞認為，黛安娜當時年輕、缺乏戀愛經驗，而「她是個非常跟隨內心的人」，感情最終可能勝過了疑慮。

史賓塞9月28日接受CBS節目「CBS Mornings」主持人蓋兒金（Gayle King）訪問，談及姊姊與後來成為英國國王查理三世 的婚姻。

史賓塞回憶，當年他與黛安娜在訂婚期間談話時，姊姊顯然「真心愛著查理王子」。他說，黛安娜曾告訴他，查理王子在婚禮前一天對她說：「我不愛你，但我還是會娶你。」黛安娜甚至曾向父親表達疑慮。

蓋兒金因此追問：「那她為什麼還是選擇結婚？」

史賓塞說：「當時17歲的我其實感到很放心。你知道，我在婚禮前、她訂婚期間跟她談過，她顯然是真心愛著查理王子。」

史賓塞表示，黛安娜當時「完全沒有戀愛經驗」，查理王子是她人生中的「第一次戀愛」。他認為，婚姻所涉及的現實與壓力，加上黛安娜當時年紀尚輕，使她的決定更加複雜。

不過，史賓塞認為，黛安娜最後可能還是讓感情主導了選擇。他說：「我認為，黛安娜非常跟隨內心……她以心為先，而且她非常做自己，也許她當時認為，一切會沒問題。」

史賓塞近日推出的新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」（Swan Song: Diana, My Sister），這本書聚焦黛安娜的一生，內容還包括多項引發關注的說法。

王室評論員金西・斯科菲爾德（Kinsey Schofield）接受Page Six訪問時表示，威廉王子可能因爆料來自自己的舅舅而感到格外難受；她指出，史賓塞重新揭開威廉童年時期的痛苦，也涉及對現任國王查理三世的指控。

斯科菲爾德表示：「史賓塞曾在葬禮上承諾，黛安娜的娘家會保護威廉和哈利。但將近30年後，威廉看到舅舅重新揭開他童年時期最痛苦的事件，同時對他的父親提出非常嚴重的指控。」

她又指出，對威廉而言，問題不只是家庭關係，因為他同時也是未來的英國國王。斯科菲爾德認為，重新談論1997年的私人對話、批評現任國王，以及再次揭開王室歷史中最具爭議的時期，都可能引發外界討論。

傳威廉（左）因舅舅出書爆料黛妃祕辛而感到「受傷」，圖為威廉與凱特王妃9月29日造訪英國里茲的AMT Headingley體育場。(路透)