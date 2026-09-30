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黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

整理包／選手住貨櫃屋、放錯國歌… 名古屋亞運如何淪為「史上最差」？

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

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英國凱特王妃(左起)、美國演員湯姆克魯斯、威廉王子日前出席電影「挖掘者」全球首映...
英國凱特王妃(左起)、美國演員湯姆克魯斯、威廉王子日前出席電影「挖掘者」全球首映。(歐新社)

好萊塢男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）近日回憶，已故黛安娜王妃當年曾帶著年幼的威廉王子前往電影「不可能的任務」（Mission: Impossible）首集片場探班，他直呼黛安娜「真的很可愛」。

64歲的阿湯哥9月29日登上「The Jennifer Hudson Show」，主持人珍妮佛哈德遜（Jennifer Hudson）問及黛安娜過去是否曾帶兒子到他的電影片場時，阿湯哥證實此事：「是的……我想是他（威廉）提起過，所以沒關係。我一直對別人的事情非常低調。」

他透露，黛安娜帶威廉造訪的是1996年上映的「不可能的任務」首集拍攝現場。阿湯哥回憶當時情景說：「天啊，她真的很可愛，威廉也非常可愛，對每個人都很友善，他當時就只是一個孩子，禮貌又有趣。」

阿湯哥9月22日在倫敦出席新片「挖掘者」（Digger）全球首映禮，並與威廉王子及凱特王妃重聚。談及當晚與這對王室夫婦並肩看電影，阿湯哥表示：「他們非常親切，很喜歡這部電影。他們能到場真的很美好，他們是一對非常優雅、很有魅力的夫妻。」

阿湯哥又提到威廉的婚姻：「就像我說的，威廉選得很好，她很漂亮、很漂亮、很漂亮。」他形容兩人為英國及世界所做的事情「非常美好」，並強調威廉夫婦「非常腳踏實地」。

阿湯哥與英國王室的交情已有數十年。他與前妻妮可基嫚（Nicole Kidman）1992年出席電影「大地雄心」（Far and Away）倫敦首映時，曾與黛安娜會面。黛安娜1997年因巴黎車禍逝世後，阿湯哥與妮可基嫚也曾出席她的葬禮。

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