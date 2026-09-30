嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

英國倫敦一間Waterstones書店展示新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。(歐洲新聞圖片社)

英國已故黛安娜王妃的弟弟史賓塞（Charles Spencer）在紐約宣傳新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」（Swan Song: Diana, My Sister），當被問及如果姊姊當年沒有嫁給王位繼承人，她的人生會如何時，他只用一個詞回答：「幸福。」

史賓塞9月29日晚間在紐約聖彼得切爾西教堂（St. Peter’s Chelsea）與資深記者蒂娜布朗（Tina Brown）對談。「天鵝之歌」這本書回顧黛安娜的童年、與當時的查理王儲婚姻，以及她1997年在巴黎因車禍離世、終年36歲的經歷。

史賓塞也談到黛安娜嫁入王室所面臨的壓力。他表示，對於從小就在王室長大的人來說，適應王室生活「容易得多」，但對於婚後才進入王室的人而言，情況相當不同。

布朗問他：「你認為，在王室這個牢籠裡，現代人真的不可能以一個普通人的方式生活嗎？」

史賓塞回答：「有人能夠承受。」但他認為，有些人會發現身處其中非常困難，「如果你在王室家庭長大，會比嫁入王室容易得多」。

他進一步說：「如果你看看那些嫁入王室的妻子，這很艱難。那是一種非常特殊的思維方式。」

座談尾聲，布朗代觀眾提問：「如果你碰到國王，你會對他說什麼？」

史賓塞笑答：「英國人很擅長互相對上目光，然後在房間裡各自走到其他地方。」