我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

康乃爾大學性暴力案 資料曝過去6年涉性侵學生「很少被退學」

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）。（路透）
英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

哈利與梅根回英定居後，位於加州的豪宅仍不租不賣並持續維護，年支出約60萬美元；兩人也因英國新生活中的學校與保安問題備受關注。

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）返回英國生活後，位於美國加州蒙特西托、價值1450萬美元的豪宅暫無出售或出租計畫。據Page Six報導，消息人士透露，目前沒有其他人會搬進這棟豪宅，仍有工作人員負責維護房屋。

哈利與梅根2020年買下這座豪宅，面積約1.8萬平方英尺，擁有9間臥室、16間浴室，另設有網球場、茶室、游泳池、玫瑰花園、兒童小屋及一棟2房的客用住宅。房屋位於私人封閉社區，隱私性也是兩人當初購屋時的重要考量。

紐約郵報曾報導，這棟加州豪宅每年房屋相關支出約60萬美元。

兩人自8月底起帶著7歲兒子亞契（Prince Archie）及5歲女兒莉莉貝（Princess Lilibet）在英國生活，目前居住於倫敦以外的科茲窩地區。消息人士此前透露，兩人舉家返回英國的主要原因，是希望在英王查理三世健康狀況受到關注之際，與他住得更近。

哈利與梅根的英國新生活並非一帆風順。兩人的子女開學僅兩天後，便因保安團隊接送通勤問題而退出原本學校；梅根的私人手機號碼其後更在家長使用的WhatsApp群組中外洩，引發安全疑慮。

哈利25日出席「奮進勇者運動會」（Invictus Games）相關慈善活動時，談到孩子的新學校，表示兩人「很開心」，並說：「回到英國土地上真的很棒。」

梅根則開始適應英國生活，近日被拍到在牛津郡參加皮拉提斯課程。

精華 FAQ

  • 消息指出，這棟位於蒙特西托、價值1450萬美元的豪宅目前沒有出售或出租計畫，也沒有其他人入住，仍由工作人員負責日常維護與照料。

  • 豪宅面積約1.8萬平方英尺，擁有9間臥室、16間浴室，另設網球場、茶室、游泳池、玫瑰花園、兒童小屋與2房客用住宅，且位於私人封閉社區。

  • 消息人士稱，兩人舉家回英的主要原因，是希望在英王查理三世健康狀況受到關注之際，能與他住得更近；但返英後也遇到學校與保安接送等適應問題。

梅根 加州 豪宅

上一則

南韓控地雷炸傷3軍人 北韓駁斥稱對方將付代價

延伸閱讀

返英後首次公開活動 哈利王子：最近兩周「充滿波折」

返英後首次公開活動 哈利王子：最近兩周「充滿波折」
哈利5歲愛女「麻將髮箍」搶鏡 母女倆都愛打牌

哈利5歲愛女「麻將髮箍」搶鏡 母女倆都愛打牌
甲骨文創辦人艾利森砸千萬在佛州買8豪宅 竟是給部屬住

甲骨文創辦人艾利森砸千萬在佛州買8豪宅 竟是給部屬住
撰寫黛妃回憶錄 史賓塞：哈利王子對這本書「完全沒問題」

撰寫黛妃回憶錄 史賓塞：哈利王子對這本書「完全沒問題」

熱門新聞

英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

2026-09-22 20:59
倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
新加坡的人均GDP，亞洲第一，但亮麗成就的背後，卻隱藏許多辛酸。美聯社

新加坡有錢卻不快樂 前外長談國家繁榮的代價

2026-09-23 12:10
伊朗總統裴澤斯基安。(歐新社)

伊朗總統公開訴苦：在中國的資金受阻 無法匯出來

2026-09-26 12:24
越南正面臨未富先老的人口危機，人口紅利恐剩10年。不僅新生兒數量下降，社會高齡化也加速，社會壓力倍增。預計到2034年，老人數量將首次超過兒童數量，人口結構反轉，專家因此呼籲儘速升級人力資本。(中央社)

智庫：越南人口結構逆轉倒數 勞力不升級紅利成壓力

2026-09-24 22:04

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了