哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 哈利與梅根回英定居後，位於加州的豪宅仍不租不賣並持續維護，年支出約60萬美元；兩人也因英國新生活中的學校與保安問題備受關注。

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根 （Meghan Markle）返回英國生活後，位於美國加州 蒙特西托、價值1450萬美元的豪宅 暫無出售或出租計畫。據Page Six報導，消息人士透露，目前沒有其他人會搬進這棟豪宅，仍有工作人員負責維護房屋。

哈利與梅根2020年買下這座豪宅，面積約1.8萬平方英尺，擁有9間臥室、16間浴室，另設有網球場、茶室、游泳池、玫瑰花園、兒童小屋及一棟2房的客用住宅。房屋位於私人封閉社區，隱私性也是兩人當初購屋時的重要考量。

紐約郵報曾報導，這棟加州豪宅每年房屋相關支出約60萬美元。

兩人自8月底起帶著7歲兒子亞契（Prince Archie）及5歲女兒莉莉貝（Princess Lilibet）在英國生活，目前居住於倫敦以外的科茲窩地區。消息人士此前透露，兩人舉家返回英國的主要原因，是希望在英王查理三世健康狀況受到關注之際，與他住得更近。

哈利與梅根的英國新生活並非一帆風順。兩人的子女開學僅兩天後，便因保安團隊接送通勤問題而退出原本學校；梅根的私人手機號碼其後更在家長使用的WhatsApp群組中外洩，引發安全疑慮。

哈利25日出席「奮進勇者運動會」（Invictus Games）相關慈善活動時，談到孩子的新學校，表示兩人「很開心」，並說：「回到英國土地上真的很棒。」

梅根則開始適應英國生活，近日被拍到在牛津郡參加皮拉提斯課程。