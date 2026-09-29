黛安娜回憶錄掀波 傳威廉王子因親舅舅爆料「感到受傷」
史賓塞在新書中重談黛安娜葬禮與王室往事，評論員指威廉因舅舅揭露童年創傷而受傷，查理三世也再陷爭議。
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史賓塞在新書中重談黛安娜葬禮與王室往事，評論員指威廉因舅舅揭露童年創傷而受傷，查理三世也再陷爭議。
英國王室再掀家庭爭議。已故黛安娜王妃的弟弟史賓塞近日出版新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」（Swan Song: Diana, My Sister），重新談及1997年黛安娜葬禮等往事。王室評論員金西・斯科菲爾德（Kinsey Schofield）接受Page Six訪問時表示，威廉王子可能因爆料來自自己的舅舅而感到格外難受；她指出，史賓塞重新揭開威廉童年時期的痛苦，也涉及對現任國王查理三世的指控。
史賓塞在書中透露，他當年強烈反對查理王子要求威廉和哈利步行跟在黛安娜的棺木後方。現年62歲的史賓塞回憶自己曾與查理「在一連串憤怒中爭吵」，但最終未能改變安排，威廉與哈利仍從肯辛頓宮一路陪同父親，走到西敏寺。
斯科菲爾德表示：「史賓塞曾在葬禮上承諾，黛安娜的娘家會保護威廉和哈利。但將近30年後，威廉看到舅舅重新揭開他童年時期最痛苦的事件，同時對他的父親提出非常嚴重的指控。」
她又指出，對威廉而言，問題不只是家庭關係，因為他同時也是未來的英國國王。斯科菲爾德認為，重新談論1997年的私人對話、批評現任國王，以及再次揭開王室歷史中最具爭議的時期，都可能引發外界討論。
斯科菲爾德表示，威廉成年後一直試圖為母親的記憶「劃出界線」，也試圖抵抗外界不斷商業化黛安娜的一生。她說，如今這條界線被黛安娜的親弟弟打破了，對威廉而言可能尤其難受。
至於查理三世，斯科菲爾德稱，據她了解，威廉和查理都存在「相當大的沮喪與憤怒」，但原因不同。她表示，對國王而言，相關內容涉及近30年前一段據稱的私人對話，可能被視為針對其人格的攻擊；另一方面，查理多年來也一直承受在黛安娜故事中被塑造成「反派」的形象。
他在書中重新談及1997年黛安娜葬禮的安排，尤其是威廉與哈利步行跟隨棺木的決定，並回憶自己當年曾強烈反對這項安排，讓舊事再次引發關注。 因為爆料者不是外人，而是威廉的親舅舅史賓塞；他不僅揭開威廉童年最痛苦的事件，也對查理三世提出嚴重指控，讓威廉在家族與王室立場間都承受壓力。 報導指出，相關內容涉及近30年前據稱的私人對話，可能被視為對查理人格的攻擊；同時他長期被外界塑造成黛安娜故事中的反派，如今又因舊事重提而再度承受輿論壓力。
精華 FAQ
他在書中重新談及1997年黛安娜葬禮的安排，尤其是威廉與哈利步行跟隨棺木的決定，並回憶自己當年曾強烈反對這項安排，讓舊事再次引發關注。
因為爆料者不是外人，而是威廉的親舅舅史賓塞；他不僅揭開威廉童年最痛苦的事件，也對查理三世提出嚴重指控，讓威廉在家族與王室立場間都承受壓力。
報導指出，相關內容涉及近30年前據稱的私人對話，可能被視為對查理人格的攻擊；同時他長期被外界塑造成黛安娜故事中的反派，如今又因舊事重提而再度承受輿論壓力。
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