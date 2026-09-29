黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 史賓塞受訪表示，黛安娜當年雖知查理不愛她，仍因年輕與真心動情而步入婚姻；他並在新書中重提多項關於黛安娜與查理的爭議說法。

英國已故黛安娜王妃 的弟弟史賓塞（Charles Spencer）近日受訪表示，黛安娜1981年與時任查理王子結婚前，確實「真心愛著」對方。儘管查理王子曾在婚禮前一天告訴她「我不愛你，但我還是會娶你」，黛安娜最終仍選擇步入婚姻。史賓塞認為，黛安娜當時年輕、缺乏戀愛經驗，而「她是個非常跟隨內心的人」，感情最終可能勝過了疑慮。

史賓塞9月28日接受CBS節目「CBS Mornings」主持人蓋兒金（Gayle King）訪問，談及姊姊與後來成為英國國王查理三世 的婚姻。

史賓塞回憶，當年他與黛安娜在訂婚期間談話時，姊姊顯然「真心愛著查理王子」。他說，黛安娜曾告訴他，查理王子在婚禮前一天對她說：「我不愛你，但我還是會娶你。」黛安娜甚至曾向父親表達疑慮。

蓋兒金因此追問：「那她為什麼還是選擇結婚？」

史賓塞說：「當時17歲的我其實感到很放心。你知道，我在婚禮前、她訂婚期間跟她談過，她顯然是真心愛著查理王子。」

史賓塞表示，黛安娜當時「完全沒有戀愛經驗」，查理王子是她人生中的「第一次戀愛」。他認為，婚姻所涉及的現實與壓力，加上黛安娜當時年紀尚輕，使她的決定更加複雜。

不過，史賓塞認為，黛安娜最後可能還是讓感情主導了選擇。他說：「我認為，黛安娜非常跟隨內心……她以心為先，而且她非常做自己，也許她當時認為，一切會沒問題。」

史賓塞近日推出的新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」（Swan Song: Diana, My Sister），這本書聚焦黛安娜的一生，內容還包括多項引發關注的說法，例如他聲稱黛安娜去世數小時後，查理王子在電話中聽起來「欣喜若狂」，以及黛安娜曾指稱丈夫「愛上自己的侍從」。

面對外界對他回憶內容的質疑，史賓塞則強調自己在書中優先追求客觀。他表示：「我是一名歷史學家，我的工作就是記錄事實，而這正是我正在做的事。沒有任何惡意。我沒有怨恨，也沒有苦澀或其他情緒。這只是直接的事實，我認為人們知道這一點很重要。」