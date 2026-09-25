王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

英國哈利王子。（路透）

英國哈利王子 近期在美國紐約參加多場高知名度會議及慈善活動，品牌專家艾瑞克席佛（Eric Schiffer）表示，憑藉王室頭銜與個人形象，哈利若受邀在私人高端活動發表主題演講，出場費可能接近100萬美元。

Page Six報導，聲譽管理顧問公司（Reputation Management Consultants）董事長席佛表示：「哈利的王室頭銜和個人形象，仍然足以讓活動預算大幅增加。」

他估計，哈利擔任主題演講嘉賓的酬勞約為25萬至75萬美元，而在頂級私人活動中，出場費可能接近100萬美元。席佛同時強調：「但不是每一場活動都在撈錢，背後也不一定有隱藏的支票。」

現年42歲的哈利王子本周參加多場高知名度會議及慈善活動，包括9月23日出席柯林頓 全球倡議組織（Clinton Global Initiative）年度會議，談論社群媒體與人工智慧對兒童造成的風險。

同日，哈利也在Skift全球論壇（Skift Global Forum）發表演說，談及永續旅遊，以及他在非洲波札那的工作經驗，包括奧卡萬戈地區，期間也提到已故母親、黛安娜王妃。

9月24日，哈利突然現身黛安娜獎（The Diana Award）主辦的活動，談論支持年輕人進入職場，以及心理健康的重要性。

報導指出，目前無法確認哈利是否因上述任何活動獲得報酬。席佛認為，哈利密集參與公開活動，長期而言仍可能為其帶來商業價值。

席佛表示：「他很多時候拿起麥克風，主要是無償出席，但他因此獲得關注，持續受到媒體矚目，也讓他未來更有機會受邀參與其他活動。」

這名品牌專家進一步推測，哈利可能有意將重心從高獲利商業活動轉向其他領域，同時努力修復與父親、英王查理三世的關係，並重建自己與妻子梅根在美國的公眾形象。

席佛表示，儘管哈利持續將個人影響力投入慈善事務，但王室身分仍賦予他相當的賺錢能力。他說：「大部分活動確實是正當的慈善工作，因此與他過去參與的商業活動相比，他目前的總收入只是小數目。」