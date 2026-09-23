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看舅舅寫的黛妃回憶錄 哈利曾希望書中沒有尷尬內容

編譯中心／綜合22日電
史賓塞撰寫新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。（路透）
史賓塞撰寫新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：史賓塞寫黛妃回憶錄前，直到後期才通知威廉、哈利與兩位姊姊。
  • 重點二：哈利對新書內容沒有異議，只在意別出現讓自己尷尬的段落。
  • 重點三：史賓塞刻意避寫查理三世醜聞，哈利也正考慮黛妃紀錄片。

已故英國黛安娜王妃的弟弟史賓塞（Charles Spencer）透露撰寫關於姊姊的回憶錄時，刻意對家人保密，直到寫作後期才同時告訴威廉王子、哈利王子，以及2位姊姊莎拉與珍。他表示，哈利對這本書「完全沒有問題」，但兩位姊姊目前仍在消化書中內容。

People報導，62歲的史賓塞表示，撰寫新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」（Swan Song: Diana, My Sister）時，當時妻子以及出版界「那些必須知道的人」知情。新書記錄他與黛安娜的姊弟關係、黛安娜與當時仍是王子的查理婚姻破裂，以及她於1997年8月離世後的影響。

他透露，自己是在「完全相同的時間」告訴威廉、哈利及2位姊姊有關新書的計畫。「我可以說，哈利對此完全沒有問題。」他說。

史賓塞表示，哈利曾希望書中沒有任何令自己感到尷尬的內容，他則回答：「沒有。」他解釋，威廉與哈利雖然會出現在書中，但只是作為「擁有一位非凡母親的兩個小男孩」的例子，並強調不會侵犯他們的隱私。

談到書中對現任英王查理三世的描寫，史賓塞承認，這確實是威廉與哈利可能關心的問題。他說，自己原本可以寫入許多內容，但選擇不這麼做，「如果我想寫一本關於查理王儲，或他如今身為查理三世的醜聞書，內容真的會讓人瞠目結舌，但我並不是為了這個目的而寫書。」

至於兩位姊姊的反應，史賓塞坦言，她們可能因自己事前沒有告知而感到受傷。他說：「無論如何，我都會傷害你們，因為即使我告訴你們，我還是會按照自己想要的方式寫下去，這不會是一本共同創作。」

史賓塞表示，希望姊姊們在書籍引發反彈時，能夠表明自己事前並不知情，「所以，她們是完全無辜的當事人。這非常明確是我作為弟弟的觀點。」

另外，哈利王子據報正考慮製作一部關於已故母親黛安娜王妃的紀錄片。People報導，現年42歲的哈利正構思多項計畫，希望在母親逝世30周年之際，以最有意義的方式紀念她及延續其精神，其中包括拍攝黛安娜紀錄片的可能性。不過，計畫尚未正式敲定。

報導指出，2027年8月31日是黛安娜逝世30周年，哈利目前已接觸母親生前的家人及朋友，了解他們的回憶與故事。

黛安娜1997年8月31日在法國巴黎車禍身亡，終年36歲。當時哈利只有12歲，威廉王子15歲。兩兄弟過去曾共同紀念母親，2017年黛安娜逝世20周年，他們在紀錄片《Diana, Our Mother: Her Life and Legacy》中談及與黛安娜相處的回憶，以及年幼時失去母親對他們造成的影響。

不過，近10年來，哈利與威廉的關係日益緊張，兩人的分歧至今仍未解決。若哈利在明年推出新版黛安娜紀錄片，沒有了威廉參與，拍攝角度勢必與2017年不同。

哈利王子9月21日出席WellChild Awards頒獎典禮。(路透)
哈利王子9月21日出席WellChild Awards頒獎典禮。(路透)

精華 FAQ

  • 他是在寫作後期、且與兩位姊姊同時告知威廉、哈利，屬於刻意保密到接近完成才對家人公開，並非一開始就分享計畫。

  • 史賓塞說哈利對新書「完全沒有問題」，只是曾希望書中不要出現任何讓自己感到尷尬的內容，而他也回應沒有這類段落。

  • 報導指出，哈利正考慮製作黛妃紀錄片，並已接觸母親的家人與朋友蒐集回憶，目標是配合2027年8月31日的逝世30周年。

黛妃 黛安娜王妃 哈利王子

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